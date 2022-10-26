Коллега Шойгу из Индии сказал ему "не прибегать к ядерному варианту" в войне против Украины

Шойгу уже и Индии успел рассказать ложь о "грязной бомбе Украины".

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил министру обороны России Сергею Шойгу, что "не следует прибегать к ядерному варианту", когда речь идет о войне в Украине.

Об этом Сингх сказал во время телефонного разговора с Шойгу 26 октября, сообщает CNN со ссылкой на индийское Минобороны.

Согласно сообщению, министр обороны Индии подтвердил позицию страны относительно необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего разрешения конфликта.

"Он отметил, что любая сторона не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива использования ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам гуманности", – говорится в заявлении Минобороны Индии.

В то же время Шойгу выразил "обеспокоенность по поводу возможных провокаций с применением "грязной бомбы", говорится в сообщении.

Справка: "грязная бомба" – это оружие, которое сочетает обычные взрывчатые вещества, например динамит, и радиоактивный материал, например уран.

Напомним, Россия 26 октября провела тренировочные запуски баллистических ракет с ядерными боеголовками во время военных учений на полигоне "Кура" на Камчатке. За этим лично наблюдал президент Владимир Путин.

Заявления РФ о "грязной бомбе"

Несколько дней назад Шойгу начал массово обзванивать своих коллег со всего мира, рассказывая им фейк о том, что Украина будто бы создала "грязную бомбу", планирует применить ее на собственной территории и обвинить в этом Россию.

К распространению лжи о "грязной бомбе" и запланированных провокациях Украины присоединился и сам диктатор Владимир Путин.

В мире не верят выдумкам России о "грязной бомбе" Украины. Страна-агрессор могла придумать этот фейк для совершения операции под чужим флагом, предположил экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

Пентагон тоже считает ложью заявления Москвы. В то же время в Минобороны США нет и информации, которая бы указывала на готовность Путина применить ядерное оружие или "грязную бомбу" в Украине.

Бред Шойгу о грязной ядерной бомбе, ситуация в Херсоне | Михаил Самусь

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