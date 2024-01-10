"Коллеги не чувствуют "погоды" по обществу": нардепка про закон о мобилизации

Народная депутат подчеркнула, что граждане Украины имеют не только обязанности, но и права.

Народная депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская подчеркнула, что в новом законопроекте о мобилизации есть не приемлемые нормы, в частности речь идет о правах граждан Украины, которые согласно Конституции, не могут быть ограничены в период военного положения.

Об этом она рассказала в эфире "Эспрессо".

Бобровская также отметила, что некоторые ее коллеги не ощущают настроений общества.

"Мне иногда кажется, что коллеги не чувствуют "погоды" по обществу — живут в новостях, живут в Киеве. Я знаю, как на это (законопроект о мобилизации — ред.) реагируют бизнес, производство. Как на это реагируют простые люди, женщины Украинцы не воспринимают постоянную плеть, оставаясь бесправными. Мне кажется, что многие наши революции и события научили вот этого поведения с собой", — говорит Бобровская.

Она отметила, что украинцы требуют уважения и умеют бороться за свои права.

"Мы (украинцы — ред.) готовы отдавать при условии, что государство нас будет уважать и давать нам права, а не рассказывать об обязанностях. Потому что запрос идет на доверие и справедливость в обществе. Какое может быть доверие к органам государственной власти, когда одни занимаются брусчаткой…. Нельзя просто закрутить и гайки и сказать 10 тысяч (мобилизованных – ред.) пойдут. Чем они будут обеспечены? Что будет по вооружению? Чем они будут воевать и как они будут прикрыты?", — резюмировала Соломия Бобровская.

Напомним, посольство Украины в Лондоне призывает мужчин встать на военный учет за границей – подробности.

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