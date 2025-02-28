Коломойский будет продолжать обжалование национализации "ПриватБанка" — адвокат

Бизнесмен Игорь Коломойский будет в дальнейшем обжаловать национализацию АО КБ "ПриватБанк".

Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак.

Как пояснил Лысак, из средств массовой информации стало известно, что 26 февраля Верховный Суд оставил без изменений решение Шестого апелляционного административного суда с 15 ноября 2023 года по делу №826/7432/17 о закрытии производства по иску Игоря Коломойского к АО КБ "ПриватБанк".

Адвокат также отметил, что Верховный Суд оставил по-прежнему решение апелляционного суда, которым производство по делу было закрыто только и исключительно на основании неконституционного закона, принятого после обращения с иском по этому делу.

"Этот закон вопреки Конституции Украины запрещает обращаться в суд с исками об обжаловании решений, принятых в ходе национализации банка, и распространяет действие своих положений на отношения и судебные процессы, которые начались до вступления в силу, то есть имеет обратное действие во времени", — сказал адвокат.

Лысак также отметил, что особого внимания заслуживает тот факт, что Верховный Суд принял указанное решение даже без уведомления или вызова Игоря Коломойского, который в этом процессе является истцом и заявителем кассационной инстанции.

"Сторона Игоря Коломойского считает непропорциональным и несправедливым не только саму национализацию функционирующего банка за 1 гривну, но и прямой законодательный запрет на оценку судами законности такой национализации. Поэтому мы будем использовать весь законодательный инструментарий для доведения своей позиции, включая обращение к Конституции," - добавил он.

Напомним, в НБУ сообщили, что 26 февраля 2025 года суд не удовлетворил кассационную жалобу Коломойского и оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, которым было закрыто производство по обжалованию национализации "ПриватБанка".

Игорь Коломойский обращался в Верховный суд с просьбой признать неконституционным решение о национализации "ПриватБанка".

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