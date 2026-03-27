Коломойского снова не доставят на ВСК
Игоря Коломойского уже с начала года не могут доставить на заседание.
Бизнесмен Игорь Коломойский, 27 марта, не будет доставлен на заседание Временной следственной комиссии по расследованию возможных нарушений в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека в условиях военного положения.
Об этом сообщил глава ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко.
Гончаренко опубликовал ответ на депутатский запрос, в котором отмечено, что «дата выходит за пределы определения суда о продлении меры пресечения».
«27 марта у нас что-то новенькое — дата выходит за пределы определения суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемого Коломойского И.В.», — пишет нардеп, ссылаясь на ответ от Шевченковского районного суда города Киева.
Напомним, в январе Игоря Коломойского уже должны были доставить из СИЗО на заседание ВСК. Тогда не сделали этого из-за данных СБУ о возможном покушении на него.
Адвокаты бизнесмена на заседании следственной комиссии отметили, что правоохранительные органы ничего не знают об этой ситуации. Защитники связывают заявление СБУ с информацией, которую может рассказать Коломойский на ВСК. Они рассматривают ситуацию как возможное давление.