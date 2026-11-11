Коломойскому через суд пытаются запретить посещать собственные заседания

Игорь Коломойский / © УНИАН

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В четверг, 12 ноября, состоится судебное заседание, решением которого, предположительно, запретят доставлять Игоря Коломойского в зал суда на рассмотрение дел.

Об этом сообщили его адвокаты.

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Несмотря на требования УПК Украины, что сообщение о заседании должно происходить минимум за три дня до самого заседания, об этом заседании сторона защиты была уведомлена за один день.

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«В этой связи, вероятно, судебное заседание будет касаться применения к Коломойскому И.В. мер безопасности для прекращения его конвоирования в судебные заседания и медицинское учреждение для получения медицинской помощи», — отмечают адвокаты.

Упомянутое заседание состоится в Шевченковском районном суде города Киева по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-а.

Состав суда: Хардина О.П. (председатель), Михеева И.М., Мелешак О.В.

Дата и время: 12.11.2026 в 12:15

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Предмет: судебное разбирательство обвинительного акта в отношении Коломойского И.В. в уголовном производстве № 1202400000002733 от 17. 12. 2024 года.

Напомним, суд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского.

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