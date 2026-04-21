Колоссальные потери за минимальные достижения: Мельник в Совбезе ООН жестко оценил стратегию России

Андрей Мельник / © Getty Images

Реклама

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Россия несет колоссальные потери на поле боя, получая при этом минимальные территориальные достижения.

Об этом он сказал во время заседания Совета Безопасности ООН , передает Укринформ .

По словам дипломата, Украина «воюет за свою Родину», в то время как Россия фактически «сжигает собственное население». Он подчеркнул, что ни одна армия со времен Первой мировой войны не платила столь высокую цену человеческими жизнями за столь незначительные результаты.

Реклама

Мельник привел расчеты, согласно которым Россия теряет в среднем 254 военных на каждый квадратный километр украинской территории, который ей удается захватить. Для сравнения он вспомнил советско-финскую войну 1939–1940 годов, где эти потери были примерно в сто раз ниже.

«Это иллюстрирует фундаментальную реальность: Россия достигает минимальных достижений чрезвычайно высокой человеческой цены», — подчеркнул он.

По его оценкам, для полного захвата Донецкой области России пришлось бы потерять по меньшей мере еще полтора миллиона солдат, что более чем вдвое увеличило бы общие потери.

Кроме того, дипломат отметил, что при нынешних темпах войны попытка оккупации всей Украины потребовала бы более 122 миллионов жизней российских военных и длилась около 183 лет.

Реклама

Мельник также заявил, что Кремль пытается достичь своих целей не только военным путем, но и через дипломатическое давление и ультиматумы, в частности, требуя от Украины вывода войск из Донецкой области.

Впрочем, Украина категорически исключает такие требования.

«Мы никогда не оставим ни одного квадратного миллиметра нашей земли. Мы никогда не оставим ни одного из наших граждан», - подчеркнул он.

Дипломат также обратил внимание на диспропорцию между масштабами России и ее претензиями: площадь РФ составляет 17,1 млн. квадратных километров, тогда как территория Донецкой области — около 6 тысяч квадратных километров, что составляет лишь 0,03% от площади страны-агрессора.

Реклама

Несмотря на это Москва пытается убедить международное сообщество, что мир возможен только за счет украинских уступок.

«Действительно ли кто-то верит в эту сказку? Мы нет», — подытожил постоянный представитель Украины при ООН.

Реклама

