Колумбия при поддержке России и Китая инициировала заседание Совбеза ООН из-за действий США в отношении Венесуэлы
Колумбия при поддержке России и Китая инициировала заседание Совета Безопасности ООН из-за действий США по Венесуэле, которое планируют провести 5 января.
Колумбия вместе с Россией и Китаем инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН на фоне действий США по Венесуэле — обсуждение запланировано на понедельник, 5 января.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
По данным агентства, основанием для созыва заседания стало письмо постоянного представителя Венесуэлы при ООН Самуэля Монкады, адресованное Совету Безопасности ООН. В документе дипломат обвинил Соединенные Штаты в попытке свержения действующей власти в Венесуэле.
"Это колониальная война, направленная на уничтожение нашей республиканской формы правления, свободно избранной нашим народом, и установление марионеточного правительства с целью разграбления наших природных ресурсов, в том числе крупнейших в мире запасов нефти", - говорится в обращении Монкады.
Он также заявил, что действия США, по его убеждению, нарушают Устав Организации Объединенных Наций.
В то же время Reuters отмечает, что спикер генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш Стефан Дюжаррик прокомментировал ситуацию, назвав военные действия США в отношении Венесуэлы «опасным прецедентом», который может иметь более широкие международные последствия.
Ожидается, что заседание Совбеза ООН состоится 5 января.
Напомним, что Мадуро доставили в Нью-Йорк: президента Венесуэлы готовят в суд.