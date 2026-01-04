Колумбия при поддержке России и Китая инициировала заседание Совбеза ООН из-за действий США в отношении Венесуэлы

Совбез ООН / © Associated Press

Реклама

Колумбия вместе с Россией и Китаем инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН на фоне действий США по Венесуэле — обсуждение запланировано на понедельник, 5 января.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, основанием для созыва заседания стало письмо постоянного представителя Венесуэлы при ООН Самуэля Монкады, адресованное Совету Безопасности ООН. В документе дипломат обвинил Соединенные Штаты в попытке свержения действующей власти в Венесуэле.

Реклама

"Это колониальная война, направленная на уничтожение нашей республиканской формы правления, свободно избранной нашим народом, и установление марионеточного правительства с целью разграбления наших природных ресурсов, в том числе крупнейших в мире запасов нефти", - говорится в обращении Монкады.

Он также заявил, что действия США, по его убеждению, нарушают Устав Организации Объединенных Наций.

В то же время Reuters отмечает, что спикер генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш Стефан Дюжаррик прокомментировал ситуацию, назвав военные действия США в отношении Венесуэлы «опасным прецедентом», который может иметь более широкие международные последствия.

Ожидается, что заседание Совбеза ООН состоится 5 января.

Реклама

Напомним, что Мадуро доставили в Нью-Йорк: президента Венесуэлы готовят в суд.