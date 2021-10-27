"Коля что, дурак?": продавцы на столичной Бессарабке шокированы заявлениями Тищенко о сале по 50 грн и гречке — по 12

Сотрудники рынка рассказали, что нардепа здесь видят часто. Он покупает сало, мясо. Торгуется всегда до последнего.
Продавцы шокированы заявлениями нардепа Николая Тищенко, утверждавшего, что на самом дорогом базаре столицы – Бессарабке – кусок сала стоит от 50 до 200 гривен за килограмм. Говядина - от 50 до 70 гривен, но можно найти и по 20. А гречку он покупает примерно по 12-28 гривен за кило.
Об этом в среду, 27 октября, пишет "Сегодня".
"Да, приходит сюда. Берет сало, мясо! Торгуется всегда до последнего", – рассказала одна из продавщиц.
Ее коллега отмечает, что ресторатор прекрасно знает цены и удивляется, зачем сказал такое вообще.
"Коля что, дурак? Я даже не помню, в каком году килограмм говядины можно было купить по 50 гривен. Это просто нонсенс! Нигде таких цен нет! Ни на Бессарабке, ни на любом другом базаре!", — говорит она.
Следует отметить, что за такие деньги, которые нардеп готов отдать за килограмм мяса, на Бессарабке можно купить разве что небольшой пучок моркови. Корнеплод стоит в среднем 50 гривен за килограмм.
Помидоры и лук по 100. А килограмм чеснока затянет на 250 гривен.
Пресловутая говядина обойдется покупателю от 200 гривен за килограмм. Но продавцы сказали, что на прилавках ее нет. Зато предлагают свинину – по 140.
А вообще мясо на любой вкус: ребро свиньи по 130, печень – 59, антрекот – 180. Цены указаны в гривнах за килограмм. За целую утку просят 180 гривен (за килограмм).
Цены на любимое лакомство депутата Тищенко – сало – варьируются от 150 до 500 гривен за килограмм. Тищенко, говорят продавщицы, покупает украинский деликатес по 250 гривен. По крайней мере, за ним он приходит на Бессарабку часто.
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