Команда Ким Чен Ына зачистила его следы после встречи с Путиным (видео)

Встреча лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным / © Associated Press

После встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным команда первого тщательно протерла стул и стол, которыми пользовался Ким.

Об этом сообщили кремлевские журналисты, которые опубликовали в Сети соответствующее видео.

Предполагается, что команда северокорейского диктатора протерла стол со стулом, чтобы удалить любые возможные следы ДНК Кима.

На опубликованном ролике видно, как некий мужчина тщательно протирает салфеткой мебель, после чего уходит.

Заметим, что и команда Путина прибегает к усиленным мерам безопасности, чтобы его ДНК не попала в чужие руки. Так, в 2022 году появилась информация, что российского диктатора за рубежом сопровождает работник охраны, который в уборных собирает мочу и фекалии Путина в чемодан и вывозит их в РФ. Цель — чтобы никто не мог собрать образцы из испражнений главы Кремля и узнать о состоянии его здоровья.

Напомним, встреча Путина и Кима состоялась в Пекине, куда оба прибыли на большой военный парад по случаю 80-й годовщины победы над Японией во Второй мировой войне. Во время встречи лидер КНДР пообещал российскому диктатору «полную поддержку». По словам Кима, Пхеньян считает помощь Москве «братским долгом», что подтверждает тесный союз между двумя странами в войне против Украины.