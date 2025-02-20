Команда Трампа хочет избавиться от Зеленского – The Economist

Для Украины открылся новый фронт — на этот раз неожиданно с Запада.

Президент США Дональд Трамп хочет избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, который ему никогда не нравился. Дело не в выборах, а в том, чтобы просто устранить главу государства.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на слова бывшего дипломата.

В публикации говорится, что для Украины открылся новый фронт — на этот раз неожиданно с Запада. Наглые выступления Трампа в отношении России публично ослепили Зеленского. И он стал проявлять свой гнев. Так, 18 февраля президент Украины отменил давно запланированную поездку в Саудовскую Аравию, заявив, что не хочет, чтобы его визит ассоциировали с происходящими там без него переговорами: "Нас не пригласили… Для нас это было сюрпризом, я думаю, и для многих других". А 19 февраля Трамп назвал Зеленского "диктатором".

Решение президента США поговорить с президентом России Владимиром Путиным и явное желание Трампа реабилитировать Кремль шокировали политиков в Киеве. Но сейчас немногие на самом деле удивлены.

"Наше психологическое состояние было плохим в тот день, когда мы услышали новости, но мы этого ожидали", – сказал депутат от партии "Слуга народа".

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Ни для кого не было секретом, что двери в Вашингтоне для представителей Украины были закрыты.

"Мы понимали, до какого уровня российские нарративы закрепились в Америке", – сказал депутат.

Другой депутат от оппозиции описал ощущение "зловещего предчувствия" в парламенте, поскольку народные избранники готовятся к возможности голосования за унизительное соглашение о прекращении огня.

"Мир нужен. Нам нужен мир. Вопрос состоит в том, чтобы мир не покончил с нами", – сказал украинский чиновник.

Слова команды Трампа повторяют российскую ловушку

Несмотря на все потрясения, ничего похожего на мирное соглашение пока нет. Но пока что многое развивается по самому худшему для Украины сценарию. Многие представители ее элиты опасаются, что слова команды Трампа повторяют российскую ловушку: призывы к прекращению огня без гарантий безопасности и к немедленным выборам, которые разрушат украинское единство.

"Похоже, господин Трамп хочет избавиться от господина Зеленского, который ему никогда не нравился и который, по его мнению, сложный. Это не о выборах, а о том, чтобы избавиться от Зеленского", — сказал бывший дипломат.

Скорость Трампа, вероятно, приведет не столько к быстрому миру, сколько к неприемлемому предложению для Украины. Тогда Зеленскому придется затянуть процесс и в этом промежутке времени вести переговоры. В отличие от президента США, украинский президент не раскрывал свои красные линии. Готовность сидеть с "убийцей" (под которым он имел в виду Путина) – достаточный компромисс, сказал Зеленский этому изданию на прошлой неделе.

Однако президент Украины уже дал понять, что не согласится ни на прекращение огня без гарантий безопасности, ни на любое соглашение, заключенное за его спиной.

Украинский чиновник сказал, что вряд ли государство когда-нибудь официально признает потерянные территории как часть соглашения. В то же время признает, что членство в НАТО считается отдаленной перспективой. По меньшей мере, что Украина может принять, говорит чиновник, это продолжение связей с западными армиями, отсутствие серьезной демилитаризации, постоянный поток оружия и денег, а также иностранные миротворческие силы. Количество этих сил имеет меньшее значение, чем факт их наличия: "Когда они здесь, мы считаем, что им будет трудно уйти".

Теоретически Украина может продолжать борьбу вопреки соглашению Трампа

Теоретически Украина могла бы продолжать воевать, игнорируя соглашение, заключенное Трампом. На практике же ее позиции со временем будут только ослабевать. Война жестока для обеих сторон, но особенно — для более бедной и менее многочисленной Украины.

Украинская армия показала высокое мастерство на уровне своих частей. Но есть серьезные проблемы на операционном уровне и отсутствие стратегического планирования. В бригадах на передовой не хватает людей, некоторые сокращаются менее чем на треть от обычной численности.

Трамп, между тем, имеет много рычагов, которые он может применить, чтобы обеспечить выполнение решения. Он может – и очень вероятно это сделает – сократить или прекратить военную помощь. Он может в одностороннем порядке снять санкции с России. Он может прекратить и другую жизненно важную поддержку, такую как целеуказание в реальном времени и Starlink, который является основой коммуникаций Украины на поле боя. Существуют новые обходные решения, но отключение этих систем нанесло бы серьезный удар.

"Если Зеленский сможет мобилизовать 18-20-летних мужчин, возможно, стоит бороться. Если он не может, он должен принять наилучшее соглашение, которое сможет", – сказал один американский чиновник.

Поскольку Европа исключена из соглашений Трампа, сейчас многое зависит от Зеленского и его воли к борьбе. У президента Украины есть веская причина противостоять строгим требованиям: от этого зависит его работа и место в истории. Но противостоять американскому лидеру, использующему врагов для определения себя, будет опасно и психологически тяжело. Инсайдеры озабочены тем, что Зеленский замыкается во все более узком кругу – именно в то время, когда ему нужна широчайшая поддержка.

"Никто не готов сказать ему "нет" и он совершает ошибки", – сказал один из инсайдеров.

В материале говорится, что многие украинцы также явно разочарованы своим военным лидером. Внутренний опрос, проведенный The Economist, показывает, что Зеленский проигрывает предстоящие выборы с результатом 30% к 65% еще не пришедшему в политику экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Согласно результатам январского опроса, доверие к Зеленскому упало до 52%, что является самым низким показателем за всю войну. Это значительно ниже 90% доверия в начале вторжения, хотя значительно выше 4%, о которых утверждал Трамп.

Когда наступит "настоящий украинский ужас"?

Если все это кажется опасным — это не самый плохой сценарий. Настоящий украинский ужас наступит, если Трамп полностью воплотит в жизнь кремлевский план:

прекращение огня без эффективных гарантий безопасности;

выборы, которые приведут к политическому параличу, слабому президентству, разбитому парламенту;

затем демобилизация, массовая эмиграция и начало внутренней дезинтеграции.

Единство, продемонстрированное украинцами в первые дни войны, осталось бы далеким воспоминанием.

"Это далеко не невозможный сценарий. Помните, что в стране миллионы единиц оружия. Даже трофейный российский танк на передовой можно купить за 100 тысяч гривен", – сказал чиновник.

Напомним, накануне Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и посоветовал "действовать быстрее", потому что "ничего не останется от страны и нечем будет руководить".