Команда Трампа могла уже тайно договориться с Путиным — бывший вице-премьер

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа могла тайно договориться с кремлевским диктатором Путиным о ряде вещей, в том числе касающихся экономического интереса Вашингтона.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук.

"США и Россия договариваются об Арктике, россияне, предлагают американцам определенные африканские страны, далее металлы редкоземельные. Россияне прямым текстом говорят американцам, что мы предложим вам свои редкоземельные металлы, можете добывать редкоземельные металлы на тех территориях, которые мы сейчас оккупировали", - сказал Рыбачук.

Он отметил, что россияне используют экономические рычаги, обещая Трампу огромные прибыли, но взамен требуют политических уступок.

"И то, что основной переговорщик сейчас не Рубио, а Виткофф, и с российской стороны Дмитриев, олигарх, член семьи, — эти два, Виткофф и Дмитриев, на самом деле договариваются и, возможно, уже и договорились о реальных вещах", — пояснил Рыбачук.

В то же время, если бы Трамп руководствовался только экономическими интересами, у Украины не было бы шанса получить от него поддержку.

"То есть, разумеется, мы не можем конкурировать, мы не можем предложить Трампу больше, чем может ему предложить Россия. Если бы он мог только экономическими интересами руководствоваться, у нас бы не было шансов. Но есть другие вещи, в частности есть политические вещи, геополитические. И реакция Европейского Союза нам очень нужна, надо сказать. Европейским Союзом, если бы не усилия Британии, президента Макрона, премьера Италии, то, наверное, нам бы не удалось сейчас вырулить из произошедшей в Джидде ситуации. Там точно поработали европейцы", — добавил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стермер заявил, что любые мирные инициативы по Украине должны быть согласованы с Вашингтоном.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав команды переговорщиков.

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