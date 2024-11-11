Команда Трампа обсуждает "балтийский вариант" по оккупированным территориям Украины: что это значит

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа рассматривает возможность "балтийского варианта" в отношении временно оккупированных Россией территорий Украины.

Такое мнение высказал американский политолог Адриан Каратницкий в комментарии "Укринформу".

"Думаю, они хотят прекращения огня, завершения активной фазы войны. Очевидно, что принятие обеими сторонами территориального распределения, которое есть, но без признания аннексии Россией захваченных территорий и с поиском других способов их возвращения", — сказал эксперт.

По его словам, это такой "балтийский вариант". Он объясняет, что Америка не будет признавать оккупированные территории частью России и продлит санкции, но в то же время отсрочит украинское членство в НАТО, "как пишут, на 20 лет". По мнению Каратницкого, российские условия для мирного урегулирования тоже изменятся.

По мнению Каратницкого, администрация Трампа не примет условия российского "фюрера" Владимира Путина. В частности, о демилитаризации Украины.

"Трамп не будет жертвовать своей репутацией и имиджем как сильного лидера, который сам может заставить других делать что-то конкретное, положительное".

Говоря о возможных рычагах влияния Вашингтона на Путина, эксперт говорит о российских активах в Европе, которые Трамп может заставить направить на нужды Украины. Главным образом – на закупку американского оружия.

"Трамп может сказать России: либо принимаете перемирие, либо мы дадим украинцам ресурсы, которые заставят вас к этому", — отметил эксперт.

Впрочем, Трамп может заявить европейцам, что они будут финансировать расходы Украины на оборону. Мол, "чем быстрее вы это сделаете (конфискуете 300 млрд активов – Ред.), тем быстрее мы передадим Украине оружие", отметил Каратницкий. Впрочем, "только в том случае, если Россия откажется от любого разумного в глазах Америки решения проблемы"

Дональд Трамп не пойдет на "капитуляцию Украины" еще и из-за позиции Европы, подчеркнул Каратницкий. Ведь политик не захочет создавать кризис в отношениях между США и Европой, "поскольку Америка ищет также альянсы для дальнейшей игры с Китаем" и противостояние угрозам со стороны недемократических стран.

"Требование капитуляции получило бы отпор от европейских стран, ведь оно означало бы большую угрозу, что вооруженным путем можно менять территории", — сказал он.

По словам Каратницкого, внутри Республиканской партии сохраняется большое влияние традиционного крыла, сформированного "в эпоху Рейгана" (около 50% избирателей Трампа), которое "очень негативно относится к Путину".

Каратницкий считает маловероятными предложения в команде Дональда Трампа создать 800-мильную буферную зону между Украиной и Россией с размещением международных миротворческих сил.

Напомним, в правительстве Великобритании рассматривают несколько возможных вариантов подхода к войне в Украине после смены власти в Соединенных Штатах.

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