Команда Трампа получила указ перед переговорами с РФ: что поручил президент США
Вице-президент США заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию войны в Украине.
США добиваются прогресса в переговорах по урегулированию войны в Украине и смогут довести их до завершения.
Об этом заявил вицепрездент США Джей Ди Вэнс в комментарии Fox News.
«Я думаю, что мы достигаем прогресса, я действительно считаю, что есть прогресс как с россиянами, так и с украинцами, и мы просто продолжим работать над этим (урегулированием войны — ред.)», — сказал Венс.
По его словам, Дональд Трамп «оптимистично настроен» на то, что США смогут довести переговоры до успешного завершения.
«Мы вели очень целенаправленные переговоры как с россиянами, так и с украинцами. Очевидно, у России есть свои красные линии, у Украины свои. И президент Трамп только что поручил всей команде, начиная с Марко Рубио, попытаться покончить с убийствами… Это было тяжело, но я думаю, что мы достигаем прогресса… Эта война плоха для мира и плоха для Америки, поэтому мы и дальше будем над этим работать», — отметил вице-президент.
Напомним, сегодня, 25 февраля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
Ранее Владимир Зеленский прокомментировал заявления по поводу стремления Дональда Трампа завершить войну до 4 июля.
По информации издания Axios, последние переговоры в Женеве зашли в тупик.
Президент Украины признал, что на них удалось добиться успеха только по 2 пунктам.