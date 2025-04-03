Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Команда президента США Дональда Трампа сейчас проигрывает две мировые войны. Первая — это та, которую президент России Владимир Путин объявил Западу, когда вторгся в Украину. Вторая — метафорическая война, которую сам Трамп сейчас ведет против союзников США.

Об этом говорится в статье издания The Hill.

Издание отмечает, что этот саморазрушающий подход команды Трампа точно не сделает Америку великой снова. Более того, если этот подход не остановить, он может привести к частичному или полному уничтожению глобального экономического и военного могущества США.

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Ни одно государство не может выжить, если находится в состоянии конфликта со всем миром. США одновременно противостоят агрессивной России в Европе, экономическому сопернику в лице Китая, авторитарным режимам в Иране и Северной Корее, стремящимся получить ядерное оружие, а также угрожающим судоходству в Красном море и Аденском заливе хуситам в Йемене.

Однако вместо того, чтобы укреплять союз с партнерами по защите демократии, администрация Трампа ведет торговые войны и подвергает сомнению полную поддержку НАТО. Некоторые представители его команды, в частности вице-президент Джей Ди Венс, даже утверждают, что Евросоюз должен самостоятельно отвечать за собственную безопасность как на континенте, так и в стратегических водах Красного моря.

Это свидетельствует о коренном смещении в использовании традиционных рычагов влияния — дипломатии, информационной политики, военной силы и экономики (DIME). Сознательно или нет Белый дом подрывает глобальные позиции США, ослабляя собственное влияние в мире.

Путин водит Трампа за нос

Авторы материала напомнили неудачный подход Трампа к Путину по Украине. Он делал одну уступку по другой: частичные прекращения огня по энергетическим объектам в России и военно-морским целям в Черном море только для того, чтобы заставить президента РФ сесть за стол переговоров в Джидде.

Но накануне Москва объявила, что исключает мирное соглашение Трампа «в его текущем виде».

«Как мы предупреждали на прошлой неделе, Путин просто тянет время. Почему? Потому что он готовит новое масштабное наступление на Донбассе. В понедельник Кремль объявил о начале одного из самых больших призывов за последние годы — 160 000 новобранцев (на 10 000 больше, чем за весь прошлый год)», — отмечается в статье.

Авторы добавили, что призыв в России всегда вызывает недовольство, поэтому показательно, что Путин увеличивает его масштабы. Он не делал этого без конкретной цели.

Россия ведет прокси-войны на Ближнем Востоке

Путин также ведет прокси-войны на Ближнем Востоке. Хуситы в Йемене и «Аль-Шабааб» в Сомали не действуют в вакууме. Россия поставляет Ирану баллистические ракеты, а тот вооружает обе группировки, угрожающие американскому судоходству и военно-морским силам в Красном море и у Африканского Рога.

Россия также защищает верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его ядерную программу. На этой неделе замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что последствия удара США по иранским ядерным объектам будут «катастрофическими».

Китай пользуется ошибками Трампа

В то же время, президент Китая Си Цзиньпин в полной мере использует стратегические просчеты Трампа в Индо-Тихоокеанском регионе. Так, в марте Пекин объявил об увеличении оборонного бюджета на 7,2% в 2025 году. В то же время, военно-морской флот КНР проводит масштабные учения, демонстрируя свою силу.

В качестве примера издание привело военные маневры китайских ВМС в Тасмановом море между Австралией и Новой Зеландией. В то же время, китайские корабли преследуют филиппинские суда в Южно-Китайском море.

Самое большое беспокойство вызывают военные учения Китая, которые он устроил на прошлой неделе, и которые направлены на блокаду и вторжение на Тайвань. В рамках этих учений почти 100 китайских кораблей наносили «точечные удары» по имитированным целям, среди которых были порты и энергетические объекты.

Отмечается, что кроме затягивания времени в войне против Украины Путин еще и помогает Китаю усиливать давление на Тайвань. Это подрывает доверие США среди союзников в Тихоокеанском регионе, таких как Япония и Австралия.

США отталкивают союзников

Издание акцентирует, что учитывая рост угрозы со стороны «оси зла» — России, Китая и Ирана — администрация президента США должна объединить союзников для совместного ответа. Но вместо этого Белый дом 2 апреля объявил «Днем освобождения», и это только усугубляет раскол с Европой.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен так ответила на это: «У нас есть все необходимое, чтобы защитить наш народ и наше процветание. Мы сильны, чтобы вести переговоры, у нас есть власть, чтобы сопротивляться».

Авторы публикации считают, что она права. Экономически ЕС больше США. В сфере обороны европейские союзники наращивают закупки вооружений в Южной Корее и Франции, которые сейчас составляют 6,5% европейского импорта оружия в НАТО.

Этой ситуацией пользуется и Китай. В марте Пекин заявил о готовности сотрудничать с ЕС, чтобы противодействовать американским пошлинам.

А еще вместо разъединения России с Китаем Трамп только усугубляет их союз. А вместо устрашения Европы президент США подталкивает ее к экономическому сотрудничеству с Пекином, что угрожает американским компаниям.

Трамп рискует потерять все, если не изменит курс

Инструменты национального могущества США обычно приносят победы, а не поражения. Но Трамп рискует потерять все, если не изменит курс, отмечается в статье. Отталкивание союзников — это плохая стратегия.

«Третью мировую войну еще можно выиграть. У Трампа есть все необходимые карты для победы. Ему просто нужно их использовать, чтобы защитить национальные интересы США и сдержать Россию, Китай, Иран и другие угрозы», — резюмируется в материале.

К слову, ранее экс-посол Украины в США и России, экс-представитель государства при ООН Владимир Ельченко объяснил, какие действия Трампа могут привести к Третьей мировой войне.