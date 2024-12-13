Команда Трампа рассматривает авиаудары, чтобы остановить разработку Ираном ядерного оружия – WSJ

Ранее официальные лица США заявляли, что Ирану может понадобиться несколько месяцев для создания ядерного оружия.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп взвешивает варианты, как помешать Ирану создать ядерное оружие, включая возможность превентивных авиаударов. Это станет шагом, который нарушит давнюю политику сдерживания Тегерана с помощью дипломатии и санкций.

Об этом говорится в публикации издания The Wall Street Journal.

Вариант военного удара по ядерным объектам Ирана сейчас серьезнее рассматривается некоторыми членами переходной команды Трампа, взвешивающими падение режима президента Башара аль-Асада в Сирии – союзника Тегерана, будущее войск США в сирийском регионе и уничтожение Израилем повстанцев-прокси "Хезболла" и ХАМАС.

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Ослабление позиций Ирана в регионе и недавние разоблачения активно развивающейся ядерной работы Тегерана повлекли за собой активизацию деликатных внутренних дискуссий, заявили чиновники переходного правительства. Однако все обсуждения этого вопроса остаются на ранних стадиях.

Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время последних звонков, что он озабочен прорывом иранского ядерного оружия. Об этом сообщили два человека, знакомых с их разговорами, дав понять, что новоизбранный президент США ищет предложения по предотвращению такого результата. Трамп хочет планов, которые не приведут к разжиганию новой войны, в частности той, которая может привлечь американскую армию, поскольку удары по ядерным объектам Тегерана могут поставить США и Иран на курс столкновения.

Отмечается, что только в Иране достаточно высокообогащенного урана для создания четырех ядерных бомб. Это делает страну единственной, не обладающей ядерным оружием, производящей 60% расщепляемого материала, близкого к оружейному. Чтобы превратить этот запас в оружейное ядерное топливо, понадобится всего несколько дней.

Ранее официальные лица США заявляли, что Ирану может понадобиться несколько месяцев для создания ядерного оружия.

Переходная команда новоизбранного президента разрабатывает то, что она называет стратегией "максимального давления 2.0" против режима. Об этом сообщили знакомые с планированием лица. Трамп и его помощники разрабатывают военные шаги, которые могут стать центральными для антитегеранской кампании, хотя все еще в сочетании с более жесткими финансовыми санкциями.

Знакомые с планом четыре человека сообщили, что в ходе обсуждения, в частности, во время некоторых переговоров с Трампом, возникли два широких варианта. Один из путей, описанный двумя знакомыми с планом людьми, предусматривает усиление военного давления путем отправки на Ближний Восток большего количества американских сил, военных самолетов и кораблей. США также могли бы продавать Израилю современное оружие, например бомбы для взрыва бункеров, усиливая свою наступательную огневую мощь, чтобы вывести из строя иранские ядерные объекты.

Угроза применения военной силы, особенно в сочетании с санкциями, введенными США, которые могут нанести ущерб экономике Ирана, может убедить Тегеран, что нет другого выбора, кроме как дипломатически урегулировать кризис.

Альтернативный путь заключается в попытке использовать угрозу военной силы, особенно в сочетании с санкциями, введенными США, чтобы затолкнуть Тегеран к принятию дипломатической резолюции. Это стратегия, которую Трамп использовал в отношениях с Северной Кореей во время своего первого срока, хотя в конце концов дипломатия потерпела неудачу.

Непонятно, какой вариант выберет Трамп, который говорил об избегании Третьей мировой войны и заключал соглашения с Тегераном. Хотя политик настаивал на том, что он стремится избежать масштабной эскалации на Ближнем Востоке, в интервью Time Трамп сказал о существовании шанса на то, что США могут начать войну с Ираном, отчасти из-за того, что Тегеран планировал его убить:

"Все может произойти. Это очень нестабильная ситуация".

Некоторым будущим должностным лицам администрации предстоит полностью обсудить этот вопрос, и предложения, связанные с Ираном, могут измениться, когда чиновники придут на свои места и станет доступной секретная информация и будут проведены дискуссии с региональными союзниками, такими как Израиль. Важно то, что, как говорят чиновники из бывшей администрации Трампа, он редко глубоко углубляется в детали вопросов внешней политики, пока ему не предоставят окончательные варианты и нужно будет принять решение.

Представительство Ирана в ООН не ответило на запросы о комментариях. Лидеры Тегерана долго отрицали, что они стремятся получить ядерное оружие.

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Израильское правительство также не ответило на запросы о комментариях относительно того, будет ли оно превентивно атаковать Иран во время правления Трампа. Но в ноябре, после трех телефонных разговоров с Трампом, Нетаньяху сказал, что они с новоизбранным президентом США "рассматривают лицом к лицу иранскую угрозу во всех ее компонентах и ​​опасность, которую она создает".

По словам бывших чиновников, Трамп обдумывал идею превентивных ударов по ядерной программе Ирана в конце своего первого срока. Это произошло вскоре после того, как международные инспекторы обнаружили, что запасы ядерного материала Ирана выросли. Но после того, как Трамп покинул свой пост, он отрицал, что когда-нибудь серьезно рассматривал военные действия, утверждая, что старшие помощники по обороне разработали военные планы и подтолкнули его дать разрешение на удар.

Помощники и доверенные лица Трампа, поддерживающие военные варианты во время его второго срока, заявили, что главной идеей будет поддержка израильских ударов по иранским ядерным объектам, таким как "Натанз", "Фордо" и "Исфахан", а также потенциальное участие США в совместной операции. Многие нынешние и бывшие израильские чиновники говорят, что существует огромная неопределенность относительно того, насколько успешным будет Израиль, совершив одиночную атаку на ядерные объекты Ирана, некоторые из которых скрыты глубоко под землей.

Тем не менее некоторые союзники Трампа настаивают на том, что первые месяцы пребывания в должности дали ему редкую возможность противостоять наращиванию ядерного оружия Ираном, пока режим находится в ослабленном состоянии.

"Если бы вы действительно собирались что-то сделать, чтобы нейтрализовать программу ядерного оружия, это было бы все", – сказал Марк Дубовиц, исполнительный директор Фонда защиты демократий, регулярно общающийся с топпомощниками Трампа.

Если бы Трамп избрал серьезный военный вариант, он бы нарушил недавнюю политику США и политику своего первого президентства.

Издание напомнило, что администрация бывшего президента США Барака Обамы преследовала цель урегулировать ядерный рост Ирана с помощью многонационального соглашения, кульминацией которого стал Совместный комплексный план действий 2015 года, который временно ограничил ядерную работу Тегерана вывел США из этого пакта и усилил экономическое давление на Иран, надеясь, что он откажется от ядерной программы. Президент США Джо Байден пытался возобновить соглашение 2015 года, но Иран в итоге отказался, что привело к оставлению в силе многих санкций эпохи Трампа в отношении Тегерана.

В свою очередь Израиль годами рассматривал возможность атаковать ядерные объекты Ирана, но не сделал этого, частично из-за осторожности США. Так, в 2012 году администрация Обамы предостерегла Нетаньяху от атак, поскольку Иран создал свою ядерную программу еще до ядерного соглашения 2015 року. Администрация Байдена постоянно заявляла, что стремится к дипломатическому решению ядерных достижений Ирана.

В этот раз обсуждение израильского удара по ядерным объектам Ирана будет другим.

"Существует сильная поддержка того, чтобы Израиль совершил военные действия, которые они считают в своих интересах. У Ирана не так много возможностей, прежде чем они достигнут красных линий [Израиля], и они все еще намерены продолжать эскалацию", — сказал Габриэль Норонья, работавший над политикой по Ирану в Государственном департаменте во время первой администрации Трампа.

Официальные лица из переходной администрации Трампа говорят, что намерены ужесточить текущие санкции и ввести новые, включая переименование поддерживаемых Тегераном хуситов в Йемене на иностранную террористическую организацию и запрет странам, покупающим иранскую нефть, покупать американские энергоносители.

Но нужно сделать больше, чем усилить экономическое и финансовое давление, потому что Иран "активно пытается убить президента Трампа", сказал представитель переходной администрации. Он добавил, что "это несомненно влияет на мнение каждого, когда дело доходит до того, какие отношения есть вне ворот».

Иран заверил США, что не убьет Трампа в отместку за его приказ в 2020 году убить лидера иранского военизированного формирования Касема Сулеймани. Убийство Сулеймани стало самой агрессивной военной акцией США против Ирана за последние годы.

Новая администрация настаивает на том, что сети прокси Тегерана невозможно полностью противостоять, если Тегеран не потеряет экономические и военные ресурсы.

"Это глава осьминога. Мы не будем решать все эти вопросы там, где они есть. Мы собираемся решить их в том, как будем иметь дело с Тегераном", – сказал чиновник из переходной администрации.

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что "готов урегулировать напряженность с Соединенными Штатами" и "надеется на равноправные переговоры по ядерному соглашению – и потенциально больше". Об этом написал в Foreign Affairs вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Джавад Зариф.

Но дипломатический подход имеет свои подводные камни. Иранские официальные лица говорят, что они не будут вести переговоры с США под давлением. Они также сказали европейским чиновникам в Женеве в прошлом месяце, что не будут делать односторонних шагов, чтобы сократить свою ядерную программу.

Согласно оценке американской разведки, у Тегерана уже достаточно расщепляемого материала для производства более 12 ядерных бомб. Хотя Иран пока не создает бомбу, говорится в отчете, он лучше подготовлен к этому благодаря исследованиям, проведенным в последние месяцы.

Иранские официальные лица давно давали понять, что их реакцией на удар будет изгнание инспекторов ООН и выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, который обязывает Тегеран не разрабатывать ядерное оружие.

Единственная страна, когда-либо делавшая это, – Северная Корея, которая тайно начала производить ядерное оружие – путь, на который Тегеран намекнул, что может пойти.

Кстати, по информации издания The Times of Israel, после ослабления иранских прокси на Ближнем Востоке и падения режима Асада Армия обороны Израиля получила возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана.

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