Команда Зеленского представит мирный план окончания войны в феврале — WSJ

Команда украинского президента Владимира Зеленского готовит мирный план по окончании войны. Его планируют представить ближе к годовщине войны — в феврале 2023-го.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Авторы материала отмечают, что разговор Зеленского о формуле мира во время визита в Вашингтон состоялся после недавнего обсуждения Киевом мирного плана, состоящего из десяти пунктов.

Команда украинского лидера конкретизирует план, пишет издание. По словам европейских и украинских дипломатов, его идеи представят в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля или близко к этой дате.

"Представители США, Украины и НАТО заявили, что позиция Украины на любых переговорах, где она, вероятно, потребует от Москвы значительных уступок, будет зависеть от ее позиции на поле боя. Поэтому Киев хочет подготовиться к потенциальным мирным переговорам путем достижения военных побед", – говорится в материале.

В то же время, отмечается, что агрессор Россия хочет добиться преимуществ на поле боя, чтобы иметь более выгодные позиции на переговорах. Поэтому, говорится в материале, диктатор Владимир Путин полон решимости начать новое наступление между февралем и апрелем, а потому не будет заинтересован в переговорах пока "не попытается сделать новое нападение и не увидит, как это получится".

Издание отмечает, что пока "время каких-либо переговоров остается далеко неясным и, кажется, будет по меньшей мере через несколько месяцев".

Напомним, Владимир Зеленский во время саммита G20 назвал условия мира с Россией. В частности, РФ должна вывести свои войска с украинской территории и заплатить за причиненный ущерб. По словам главы государства, "есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира".

Война России в Украине: последние заявления Кремля

Российский диктатор Владимир Путин впервые назвал войну в Украине "войной" в речи, произнесенной 22 декабря: "Наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться".

Президент-диктатор РФ высказался, будто хочет завершения боевых действий. По его словам, Кремль вроде бы не отказывается от мирных переговоров с Украиной. Также "фюрер" уверен, что стороны сядут и договорятся.

Путин заявил, что Соединенные Штаты и Украина "водили за нос" Москву, обещая мирные договоренности. Более того — диктатор назвал целью вторжения "защиту людей, которые чувствуют себя частью нашего народа, частью нашей культуры".

"Фюрер" также цинично лжет, мол, до сих пор считает украинский народ "братским". Он также назвал "общей трагедией" "то, что сейчас происходит".

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