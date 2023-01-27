"Командировка продолжится, как и планировалось": Тищенко объяснил, что делает в Азии и планирует ли возвращаться

Нардеп Николай Тищенко рассказал, что в декабре была поставлена задача – развитие дружеских взаимоотношений в направлении Азии и Африки.

К примеру, во Вьетнаме украинской делегации не было с 2014 года.

Об этом он написал в сообщении в соцсетях.

«Поэтому я действительно нахожусь с командировкой в Азии. Все высшие руководители в курсе, как и глава моей фракции. Идет война и мы только выполняем приказы. Мое местонахождение не скрываю, все мои встречи официальные и задокументированы. Напоминаю, что я являюсь сопредседателем группы дружбы с Вьетнамом», — сказал он.

В маршруте Тищенко – Хошимин, королевство Таиланд, Вьетнам.

«В целях безопасности расскажу о результатах командировки по приезду в докладе», — заверил нардеп.

По его словам, «по приказу высшего руководства Азиатское направление является одним из приоритетных».

«В политику я пришел благодаря Президенту и избирателям, все свои обещания, перед которыми я выполнил. И дальше продолжу, несмотря ни на какие грязные технологии, четко выполнять поставленные Верховным Главнокомандующим задачи. И не отступлю, ведь его вектор полностью отвечает моему стремлению построить достойную страну и единую нацию.

Моя командировка продолжится, как и планировалось. Ведь я действую исключительно в интересах Украины, которая сегодня содержит налаживание дипломатических отношений на международной арене для ускорения нашей Победы. Вернусь с положительным результатом для страны», — резюмировал Тищенко.

Напомним, что в то же время председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не отправлял за границу народного депутата Николая Тищенко.

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