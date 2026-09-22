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Командировки в Париж или рейс на Дубай? : Кравченко пересек границу на VIP-такси — УП
По данным СМИ, эксгенпрокурор Кравченко уехал за границу на VIP-такси.
Служебные автомобили Офиса генпрокурора не использовались для выезда экс-генпрокурора Руслана Кравченко за границу. С этой целью он использовал такси премиум класса.
Об этом сообщили журналист «Украинской правды» Михаил Ткач со ссылкой на источники в правоохранительных органах, а также начальник управления информационной политики и коммуникаций ОГП Марьяна Гаевская-Ковбасюк в комментарии «Цензор.НЕТ».
«Кравченко, несмотря на то, что та командировка, которую он сам подписывал в Париж, и там было указано, что на служебном авто (совершается поездка — ред.), пересек границу непосредственно на премиум такси. Это премиальный сервис перевозок», — говорит Михаил Ткач.
По его данным, Кравченко пользовался такси марки Mercedes-Benz V-класса. На автомобили осуществляют премиальные международные пассажирские перевозки под заказ.
За рулем был водитель 1990 года рождения. Он зарегистрирован как ФЛП в сфере перевозок.
Ткач пока не знает, куда уехал экс-генпрокурор после пересечения границы. По данным журналиста, Кравченко якобы выбирал между Австрией, Веной и Дубаем (ОАЭ).
Представительница Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк в свою очередь заверила, что служебные автомобили ОГУ не использовались для выезда Руслана Кравченко за границу в ночь на 14 сентября. Однако, на каком автомобиле Кравченко покидал страну, она не знает.
Конфликт между Офисом генпрокурора и НАБУ: последние новости
Напомним, между НАБУ, САП и Офисом генерального прокурора возник конфликт из-за дела «Карфаген». Антикоррупционные органы расследуют возможные преступления должностных лиц ОГП.
4–5 сентября НАБУ и САП провели следственные действия в служебных помещениях, которыми пользовались работники ОГП.
В свою очередь генпрокурор Руслан Кравченко отрицал свою причастность к получению или легализации средств от незаконных колцентров.
В конце концов 7 сентября Кравченко заявил, что подал заявление об отставке с должности. Он назвал это политическим решением и попросил Верховную Раду принять его увольнение.
Однако, как оказалось, генпрокурор продолжил оставаться в должности. Через неделю он подписал подозрение руководителю НАБУ Семену Кривоносу, обвинив его в подлоге документов и других нарушениях.
Журналист Михаил Ткач сообщал, что 14 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко ночью пересек государственную границу через пункт пропуска «Шегини» и уехал из Украины.
Впоследствии сам Кравченко отреагировал на информацию и подтвердил, что сейчас находится за границей. Он заверил, что едет в командировку.
Уже на следующий день Верховная Рада проголосовала за его увольнение.
Бывший генпрокурор Руслан Кравченко так и не появился на работе в Офисе генерального прокурора по окончании заграничной командировки 18 сентября.