Командующий ВМС Германии после спровоцированного дипломатического скандала по Украине подал в отставку

Командующий ВМС Германии после спровоцированного дипломатического скандала по Украине подал в отставку

Ранее Шенбах заявил, что мол, Крым никогда не вернется в состав Украины.

В субботу, 22 января, уволился командующий Военно-морскими силами Германии Кей-Ахим Шенбах. Перед этим он заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, и собственно этот открытый территориальный вопрос не позволит Украине стать членом НАТО. Это спровоцировало международный скандал.

В своем заявлении Шенбах пытался умалить политику агрессии президента России Владимира Путина. Об этом пишет Bild. Новыми руководителем ВМС Германии, по данным издания, должен стать заместитель Шенбаха – контр-адмирал Ян Кристиан Каак.

По информации Bild, Шенбах сам решил уволиться. И якобы его руководство уже приняло отставку.

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Напомним, на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара Шенбах заявил, что Крым является "потерянным для Украины" и оккупация полуострова препятствует членству Украины в НАТО.

"Конечно, мы не можем согласиться с тем, что делает Россия, и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна быть решена. И да, это также касается того, что произошло в Украине. Крымский полуостров потерян. Он никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что политические вопросы — это фактические вопросы", — заявил Шенбах.

Он также добавил, что Грузия якобы готова к членству в НАТО, однако этот шаг "нелогичен".

МИД Украины в своем заявлении требовало объяснений и публичного опровержения со стороны немецкого правительства заявления главы ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха об "потерянном Крыме, который никогда не вернется".

А затем из-за скандальных заявлений Шенбаха МИД Украины вызвал на разговор посла Германии в Украине Анку Фельдгузен.

В Минобороны Германии заявили, что слова Шенбаха не имеют ничего общего с официальной позицией ведомства.

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