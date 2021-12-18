Комбинация из сдерживания и дипломатии: советник президента рассказал, что делать Вашингтону в отношениях с Москвой

Комбинация из сдерживания и дипломатии: советник президента рассказал, что делать Вашингтону в отношениях с Москвой

От дипломатической работы США и РФ ожидаются значительные успехи, в конечном итоге - деэскалации ситуации вокруг Украины.

Вашингтону в отношениях с Москвой нужно применять как дипломатию, так и сдерживание с целью достигнуть деэскалации ситуации на границе России с Украиной.

Об этом сказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, - пишет "Интерфакс".

"Нам следует главным образом использовать комбинацию из сдерживания и дипломатии в попытке узнать, сможем ли мы добиться деэскалации, к которой мы все стремимся", - заявил Салливан.

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Он добавил, что от дипломатической работы США и РФ ожидаются значительные успехи, в конечном итоге - деэскалации ситуации вокруг Украины.

Также советник президента США сказал, что Вашингтон продолжит предоставлять Украине оборонную помощь, рассматривая этот аспект отношений с Киевом отдельно от взаимоотношений США и РФ по поводу Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в случае полномасштабной войны между Россией и Украиной, количество жертв достигнет миллионов.

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