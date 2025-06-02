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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Время на прочтение
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Комбинированный удар РФ по Харькову и результаты выборов президента Польши: главные новости ночи 2 июня 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 мая 2025 года:

  • Кароль Навроцкий стал президентом Польши: официально подсчитано 100% голосов Читать далее –>

  • В Харькове есть попадания после атаки вражеских дронов: первые подробности Читать далее –>

  • Россияне ударили по Харькову баллистикой: есть пострадавшие Читать далее –>

  • В Харькове возросло количество пострадавших в результате удара баллистики Читать далее –>

  • В Липецке продолжается масштабная атака дронов: под угрозой авиабаза, металлургический комбинат и склады боеприпасов Читать далее –>

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