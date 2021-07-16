Комитет Рады поддержал назначение нового главы МВД: когда будет голосование

Комитет Рады поддержал назначение нового главы МВД: когда будет голосование

Сегодня Рада должна рассмотреть назначения Монастырского министром внутренних дел.

Кандидатуру нардепа из "Слуги народа", председателя парламентского правоохранительного комитета Дениса Монастырского на пост главы МВД поддержал профильный комитет Рады во время заседания 16 июля.

Об этом стало известно из трансляции заседания комитета.

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Комитет ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту назначить Дениса Монастырского новым главой МВД после того, как Арсен Аваков подал в отставку. "За" кандидатуру Монастырского проголосовали 18 парламентариев. Один воздержался.

Таким образом, теперь кандидатуру Дениса Монастырского должны утвердить народные депутаты. Известно, что Рада будет рассматривать этот вопрос во время пленарного заседания 16 июля. В повестке дня оно стоит после 11:30.

Напомним, 13 июля глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Он занимал должность 7,5 года.

В четверг, 15 июля, Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности главы МВД Украины. "За" проголосовал 291 депутат.

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