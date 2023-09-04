Комитет Рады поддержал отставку Резникова – депутат

16 проголосовали "за", 2 воздержались.
Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке поддержал отставку министра обороны Алексея Резникова.
Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
"Комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал отставку Резникова с должности министра обороны Украины. 16 "за", 2 воздержались", – написал он в Телеграмм.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении заменить министра обороны Украины. По его словам, "министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".
Сегодня, 4 сентября, стало известно, что Резников подал в отставку.
Что пишут западные СМИ об отставке Резникова – читайте в новости.
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