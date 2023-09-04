Комитет Рады поддержал отставку Резникова – депутат

Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке поддержал отставку министра обороны Алексея Резникова.

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

"Комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал отставку Резникова с должности министра обороны Украины. 16 "за", 2 воздержались", – написал он в Телеграмм.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении заменить министра обороны Украины. По его словам, "министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".

Сегодня, 4 сентября, стало известно, что Резников подал в отставку.

Что пишут западные СМИ об отставке Резникова – читайте в новости.

Читайте также: