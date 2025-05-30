Комитет Рады поддержал скандальный проект закона об АРМА, угрожающий отношениям с ЕС

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Скандальный проект закона был поддержан 28 мая 2025 года в режиме видеоконференции на заседании Комитета по антикоррупционной политике под председательством Председателя Комитета Анастасии Радиной.

Она и является соавтором этого проекта №12374-д.

Это альтернативный правительственному проекту закона, который резко критиковался представителями Офиса генерального прокурора, САП, НАПК и Антимонопольным комитетом.

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Проект закона, по утверждению представителей антикоррупционных органов, содержит массу рисков и угрожает исполнению обязательств Украины перед Европейским Союзом.