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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
203
Время на прочтение
1 мин

Комитет Рады поддержал скандальный проект закона об АРМА, угрожающий отношениям с ЕС

Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект по АРМА, который получил резкую критику от антикоррупционных органов как угрожающий антикоррупционной реформе и несет угрозу для выполнения Украиной обязательств перед ЕС.

Комитет Рады поддержал скандальный проект закона об АРМА, угрожающий отношениям с ЕС

© Getty Images

Скандальный проект закона был поддержан 28 мая 2025 года в режиме видеоконференции на заседании Комитета по антикоррупционной политике под председательством Председателя Комитета Анастасии Радиной.

Она и является соавтором этого проекта №12374-д.

Это альтернативный правительственному проекту закона, который резко критиковался представителями Офиса генерального прокурора, САП, НАПК и Антимонопольным комитетом.

Проект закона, по утверждению представителей антикоррупционных органов, содержит массу рисков и угрожает исполнению обязательств Украины перед Европейским Союзом.

Дата публикации
Количество просмотров
203
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