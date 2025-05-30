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Комитет Рады поддержал скандальный проект закона об АРМА, угрожающий отношениям с ЕС
Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект по АРМА, который получил резкую критику от антикоррупционных органов как угрожающий антикоррупционной реформе и несет угрозу для выполнения Украиной обязательств перед ЕС.
Скандальный проект закона был поддержан 28 мая 2025 года в режиме видеоконференции на заседании Комитета по антикоррупционной политике под председательством Председателя Комитета Анастасии Радиной.
Она и является соавтором этого проекта №12374-д.
Это альтернативный правительственному проекту закона, который резко критиковался представителями Офиса генерального прокурора, САП, НАПК и Антимонопольным комитетом.
Проект закона, по утверждению представителей антикоррупционных органов, содержит массу рисков и угрожает исполнению обязательств Украины перед Европейским Союзом.