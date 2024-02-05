Комментарий Зеленского о Залужном и законопроекте Сената США с помощью Украины: главные новости ночи 5 февраля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- "Я думаю об этой замене": Зеленский впервые прокомментировал возможность увольнения Залужного Читать далее –>
- Сенат Конгресса США представил законопроект о выделении дополнительного финансирования: Украине предусмотрено $60 млрд Читать далее –>
- Сенат США представил законопроект о помощи Украине: на что предусмотрено финансирование Читать далее –>
- "Дайте это мне на стол, чтобы я мог немедленно подписать": Байден призвал проголосовать за законопроект Сената США с помощью Украины Читать далее –>
- "Что касается войны на земле, то здесь патовая ситуация": Зеленский объяснил ситуация на фронте задержками техники Читать далее –>
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