Коммунальные тарифы и бюджет: Рада заслушает Шмыгаля в час вопросов к правительству

Коммунальные тарифы и бюджет: Рада заслушает Шмыгаля в час вопросов к правительству

Глава правительства выступит с отчетом.

Сегодня, 24 сентября, в Верховной Раде ждут премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 сентября.

Его приглашают на час вопросов к правительству. Депутаты хотят послушать, готова ли страна к отопительному сезону, какая будет тарифная политика, также должны говорить о бюджете.

Дело в том, что эта зима для Украинской может быть непростой. Цены на газ для тепловиков больше не регулируются. Она стали рыночными. Поэтому стоимость отопления и горячей воды, вероятно, существенно возрастет.

"Премьер-министр Украины приглашается на час вопросов к правительству. Заслушаем именно Дениса Анатольевича Шмыгаля по готовности, по тем вопросам, которые действительно беспокоят украинский", — сказал спикер парламента Дмитрий Разумков заседании Согласительного совета.

Как сообщалось, 23 сентября состоялось пленарное заседание Верховной Рады Украины. Нардепы, в частности, приняли во втором чтении так называемый закон об олигархах, определенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный.

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