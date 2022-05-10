Коммунист, разваливший СССР и ставший "самостийныком": что известно о первом президенте Украины Леониде Кравчуке

Коммунист, разваливший СССР и ставший "самостийныком": что известно о первом президенте Украины Леониде Кравчуке

ТСН.ua собрал основные вехи жизни первого президента независимой Украины и чем он вошел в историю

Сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни в возрасте 88 лет скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Чем он запомнился украинцам и что сделал для развития нашего государства, читайте в материале ТСН.ua.

Селянин из Волыни, ставший президентом

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Большой Житин Волынского воеводства, которое тогда входило во Вторую Речь Посполитую (теперь Ровенская область).

Отец маленького Леонида был обычным крестьянином: отслужив в польском войске Макар Кравчук вернулся в родное село. Однако с приходом советской армии был мобилизован на фронт и погиб в Белоруссии. Мальчика воспитывали мать и отчим.

Отметим, что именно в Великом Житине, родном селе Кравчука, 10 января 1946 солдаты Красной армии устроили местным жителям расправу: насиловали женщин, убивали мужчин, жгли дома и грабили имущество. То есть делали все, что делает российская армия в Украине в 2022-м. К этому времени Кравчуку было 12 лет. Однако неизвестно, вспоминал ли первый президент журналистам или историкам об этой случае.

Кравчук получал образование по специальности "Бухгалтерский учет" в Ровенском кооперативном экономико-правовом техникуме (нынешний Ровенский кооперативный экономико-правовой колледж. Впоследствии окончил Киевский государственный университет, получил специальность преподавателя общественных наук (1958) и Академию общественных наук.

Борец с "украинским буржуазным национализмом"

Леонид Кравчук – достаточно контраверсионная фигура. В начале своей карьеры он боролся с "украинским буржуазным национализмом". В частности, в 1982 году обратился в ЦК КПУ с докладной запиской, в которой изложил меры по противодействию восточной политике Ватикана в западных областях Украины. Кравчук призвал выявить "проуниатские настроенные лица", провести другие организационные и идеологические мероприятия.

Леонид Макарович стремительно продвигался по карьерной лестнице: долгое время работал в должности главного идеолога компартии УССР, занимал влиятельные должности в ЦК КПУ, где требовал запрета Народного Руха.

Провозглашение независимости

В июле 1990 года Кравчук стал председателем Верховного Совета РСФСР. Именно при его председательстве 24 августа 1991 года Верховная Рада приняла исторический Акт провозглашения независимости Украины.

В непростые и бурные события августа 1991-го Кравчука обвиняли обе стороны: как и коммунисты, а позже Россия — за "измену", так и некоторые патриотически настроенные граждане — за вроде бы недостаточную активность и желание "проскользнуть".

О событиях 19-24 августа 1991 Кравчук впоследствии дал немало интервью. В частности, о переговорах в Киеве с членом ГКЧП (Государственном комитете по чрезвычайному состоянию, ГКЧП) генералом Валентином Варенниковым, который фактически угрожал политику, если тот не поддержит мятежников

Первый президент