Коммунист, разваливший СССР и ставший "самостийныком": что известно о первом президенте Украины Леониде Кравчуке

ТСН.ua собрал основные вехи жизни первого президента независимой Украины и чем он вошел в историю
Сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни в возрасте 88 лет скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
Чем он запомнился украинцам и что сделал для развития нашего государства, читайте в материале ТСН.ua.
Селянин из Волыни, ставший президентом
Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Большой Житин Волынского воеводства, которое тогда входило во Вторую Речь Посполитую (теперь Ровенская область).
Отец маленького Леонида был обычным крестьянином: отслужив в польском войске Макар Кравчук вернулся в родное село. Однако с приходом советской армии был мобилизован на фронт и погиб в Белоруссии. Мальчика воспитывали мать и отчим.
Отметим, что именно в Великом Житине, родном селе Кравчука, 10 января 1946 солдаты Красной армии устроили местным жителям расправу: насиловали женщин, убивали мужчин, жгли дома и грабили имущество. То есть делали все, что делает российская армия в Украине в 2022-м. К этому времени Кравчуку было 12 лет. Однако неизвестно, вспоминал ли первый президент журналистам или историкам об этой случае.
Кравчук получал образование по специальности "Бухгалтерский учет" в Ровенском кооперативном экономико-правовом техникуме (нынешний Ровенский кооперативный экономико-правовой колледж. Впоследствии окончил Киевский государственный университет, получил специальность преподавателя общественных наук (1958) и Академию общественных наук.
Борец с "украинским буржуазным национализмом"
Леонид Кравчук – достаточно контраверсионная фигура. В начале своей карьеры он боролся с "украинским буржуазным национализмом". В частности, в 1982 году обратился в ЦК КПУ с докладной запиской, в которой изложил меры по противодействию восточной политике Ватикана в западных областях Украины. Кравчук призвал выявить "проуниатские настроенные лица", провести другие организационные и идеологические мероприятия.
Леонид Макарович стремительно продвигался по карьерной лестнице: долгое время работал в должности главного идеолога компартии УССР, занимал влиятельные должности в ЦК КПУ, где требовал запрета Народного Руха.
Провозглашение независимости
В июле 1990 года Кравчук стал председателем Верховного Совета РСФСР. Именно при его председательстве 24 августа 1991 года Верховная Рада приняла исторический Акт провозглашения независимости Украины.
В непростые и бурные события августа 1991-го Кравчука обвиняли обе стороны: как и коммунисты, а позже Россия — за "измену", так и некоторые патриотически настроенные граждане — за вроде бы недостаточную активность и желание "проскользнуть".
О событиях 19-24 августа 1991 Кравчук впоследствии дал немало интервью. В частности, о переговорах в Киеве с членом ГКЧП (Государственном комитете по чрезвычайному состоянию, ГКЧП) генералом Валентином Варенниковым, который фактически угрожал политику, если тот не поддержит мятежников
Первый президент
В августе 1991 года Кравчук покинул ряды КПУ и баллотировался на пост президента как беспартийный. Он триумфально выиграл первые в истории Украины президентские выборы в первом туре, набрав 61.59% голосов, тогда как его самый главный конкурент – Вячеслав Чорновил – только 23.27%.
Президентскую присягу Кравчук провозглашал, положив одну руку на Пересопницкое Евангелие, а вторую – на экземпляр Конституции УССР.
Однако Леонид Макарович не смог удержаться на этом посту даже один срок, проиграв досрочные выборы. Он стал первым на постсоветском пространстве главой государства, передавшего власть мирно.
Гвоздь в гроб Советского Союза
8 декабря 1991 г. от имени Украины подписал с президентом Российской Федерации Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем Беловежское соглашение о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств.
Нужно отдать должное Кравчуку: на требования российской стороны о создании сверхсоюзных ведомств, совместных министерств в рамках СНГ он ответил отказом, не дав таким образом втянуть Украину в новую российскую оккупацию.
Чем запомнилось украинцам президентство Кравчука – читайте в следующем материале.