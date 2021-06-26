Компании Трампа "светят" уголовные дела: что произошло

Корпорацию Трампа могут обвинить в предоставлении незаконных льгот для топ-менеджеров.

Прокуроры Манхэттена проинформировали компанию Trump Organization, что в ближайшее время ей могут быть предъявлены уголовные обвинения из-за расследования сделок ее владельца - экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Издание сообщило, что корпорацию Трампа могут обвинить в предоставлении незаконных льгот для топ-менеджеров, включая предоставление квартир, автомобилей, а также обучения их родственников в частных школах.

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Адвокат Trump Organization Рон Фишетти подтвердил информацию СМИ: юристы компании действительно говорили с прокурорами через Zoom 24 июня. Переговоры длились около девяти минут.

При это он опроверг возможные обвинения и указал, что при их предъявлении подаст ходатайство о прекращении дела.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп уклонялся от уплаты налогов в течение десяти лет.

Также Трамп работает над "важным проектом", но не сказал каким.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует возобновить митинги для своих сторонников. Напомним, что митингов сторонников Трампа не было уже несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд запустил собственную онлайн-платформу для общения со своими поклонниками. Отмечается, что платформа позволяет американскому экс-лидеру публиковать посты, изображения и видеозаписи.

Напомним, бывший лидер США Дональд Трамп вдохновил шутников на создание сотен тысяч мемов. Да он и сам не прочь посмеяться. Каким мир запомнит Дональда Трампа, сколько длилось его рекордное рукопожатие с президентом Франции и детали внешности политика стали предметом обсуждений в интернете.

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