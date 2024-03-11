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Компании, внесшие залог за Пашинского, задолжали Минобороны 364 млн грн Актуально

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Компании, внесшие залог за Пашинского, задолжали Минобороны 364 млн грн

Компании, внесшие залог за Сергея Пашинского, сами задолжали Минобороны 364 млн грн. Однако они нашли свободные средства и внесли 272 млн грн залога за экснардепа, обвиняемого в краже 97 тысяч тонн топлива для ВСУ на сумму почти 1 млрд грн.

Как пишет политический эксперт Алексей Курпас, об этом стало известно от источников в правоохранительных органах.

«Компании сами задолжали Минобороны 364 млн. грн. По крайней мере, МО подало против них иски, которые сейчас рассматриваются в суде. Так, ООО «Украинская бронетехника» фигурирует в шести исках министерства, сумма которых составляет более 123 млн. грн. ООО «Термал Вижн Текнолоджис» упоминается в одном иске на 240 млн. грн. Всего 364 млн. грн. По «странному совпадению» обе эти компании, внесшие залог, входят в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), возглавляемую Пашинским», - отмечает эксперт.

В то же время, как говорят источники, сумма претензий Минобороны к компаниям, связанным с Пашинским, может быть значительно выше, если учитывать дела по материалам, содержащим государственную тайну.

Эксперт пишет, что контракты с этими поставщиками Минобороны подписывались после 100% предоплаты. Но, как свидетельствуют судебные тяжбы, они не были выполнены. Теперь государство пытается вернуть деньги через суд.

Также на днях глава Госаудитслужбы Алла Басалаева заявила, что контрагенты Минобороны, с которыми были подписаны договоры на поставку вооружения, задолжали государству почти 5 млрд грн.

«Для государства и фронта средств нет? Не лучше ли было бы эти деньги направить на нужды ВСУ, которым очень нужна новая техника? А оборонные компании вносят большой залог за человека, который фактически обвиняют в краже топлива на миллиард гривен. Это не что иное, как подрыв обороноспособности страны в угоду политическим интересам и бизнес-схемам определенного лица», - пишет Курпас.

Напомним, 26 февраля Высший антикоррупционный суд арестовал Пашинского, подозреваемого в сговоре с другими лицами для хищения так называемых «нефтепродуктов Курченко». ВАКС отправил экснардепа под стражу с альтернативой залога в 272,52 млн. грн. А потом члены Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности внесли за Пашинского залог. По информации СМИ, ООО «Украинская бронетехника» оплатила 62,5 млн грн, ООО «Термал Вижн Текнолоджис» – 40 млн.

В то же время СМИ обнародовали записи разговоров экснардепа с ближайшим окружением, из которых следует, что он фактчически закупал вооружение для армии по завышенной вдвое цене.

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