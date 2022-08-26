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Компания Baykar заявила, что не будет продавать России "Байрактары", какую бы сумму ей не предлагали

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Компания Baykar заявила, что не будет продавать России "Байрактары", какую бы сумму ей не предлагали

Фото: commons.wikimedia.org

Турецкая компания-производитель Bayraktar заявила о поддержке Украины и невозможности поставок своих боевых беспилотников в Россию.

Турецкая компания Baykar не будет продавать России свои боевые беспилотники Bayraktar, какую бы сумму ей ни предлагали.

Об этом заявил гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар ​​в интервью, опубликованном российской службой ВВС.

Он подчеркнул, что его компания полностью на стороне Украины, которая очень несправедливо и агрессивно подвергается необоснованной атаке.

"Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их (Москве дроны). В этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины. Поскольку у нас очень крепкая связь, и Украина подвергается очень несправедливой, агрессивной и необоснованной атаке. И поэтому, ничто не затмит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция по этому поводу ясна", — сказал гендиректор Baykar.

Напомним, в Кремле обеспокоены тем, что в Украине будут производить турецкие беспилотники Bayraktar. Поэтому там прибегли к очередным угрозам — на этот раз они говорят, что могут " разбомбить" производство летательных аппаратов.

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