Компания Baykar заявила, что не будет продавать России "Байрактары", какую бы сумму ей не предлагали

Турецкая компания Baykar не будет продавать России свои боевые беспилотники Bayraktar, какую бы сумму ей ни предлагали.

Об этом заявил гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар ​​в интервью, опубликованном российской службой ВВС.

Он подчеркнул, что его компания полностью на стороне Украины, которая очень несправедливо и агрессивно подвергается необоснованной атаке.

"Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их (Москве дроны). В этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины. Поскольку у нас очень крепкая связь, и Украина подвергается очень несправедливой, агрессивной и необоснованной атаке. И поэтому, ничто не затмит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция по этому поводу ясна", — сказал гендиректор Baykar.

Напомним, в Кремле обеспокоены тем, что в Украине будут производить турецкие беспилотники Bayraktar. Поэтому там прибегли к очередным угрозам — на этот раз они говорят, что могут " разбомбить" производство летательных аппаратов.

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