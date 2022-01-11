Компенсации семьям жертв крушения в Иране и агрессия РФ: Зеленский пообщался с Трюдо

Компенсации семьям жертв крушения в Иране и агрессия РФ: Зеленский пообщался с Трюдо

Среди прочего собеседники обсудили необходимость новых санкций против России и продолжения канадской тренировочной миссии UNIFIER.

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо обсудил ситуацию на Донбассе и требования компенсаций семьям жертв крушения самолета МАУ в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский предложил обновить Совместную декларацию об особом партнерстве между Украиной и Канадой. Также он рассказал Трюдо о ситуации на Донбассе и на границе с Россией.

Президент Украины считает, что Запад должен быть готов к безотлагательному введению превентивного пакета санкций против РФ. Это, по его мнению, будет противодействовать агрессивным намерениям Кремля.

Отдельно стороны обсудили важность продолжения канадской тренировочной миссии UNIFIER по подготовке украинских военных.

Кроме того, Зеленский и Трюдо договорились прилагать совместные усилия, чтобы добиться должной компенсации для семей жертв крушения самолета рейса МАУ, сбитого два года назад в небе над Тегераном.

В завершение президент пригласил канадского премьера посетить Украину в 2022 году.

Напомним, что Иран заявил о готовности провести двусторонние переговоры со странами о выплате репараций за сбытый самолета МАУ в январе 2020 года под Тегераном, когда погибли 176 пассажиров и экипаж. Накануне Тегеран от переговоров категорически отказывался.

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