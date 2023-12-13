Компромисс – это то, как работает демократия — Байден о необходимости двухпартийной поддержки Украины в Сенате

Президент США заверил, что нужны реальные решения в ситуации с поддержкой Украины.
Американский президент Джо Байден прокомментировал задержку с оказанием дополнительной помощи Украине.
Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.
По его словам, Белый дом работает с демократами и республиканцами в Сенате, чтобы найти двухпартийный компромисс, как по изменениям в политике, так и по ресурсам, необходимым для защиты границы США.
«Компромисс – это то, как работает демократия. Держать финансирование Украины в заложниках в попытке протолкнуть крайнюю республиканскую партийную повестку дня на границе — это не то, как это работает. Нам нужны реальные решения», — подчеркнул Байден.
"Когда российские танки двигались в Киев, никто не думал, что Украина протянет и месяц. Никто не должен забывать этого сейчас — когда вы, мистер Зеленский, стоите здесь", — заметил американский лидер.
"Путин надеется, что мир перестанет помогать Украине. Мы должны показать, как он ошибается. США будут продолжать поддерживать Украину. В том числе мы выделим дополнительные 200 миллионов долларов на военную помощь. Америка всегда защищала свободу и боролась с тиранией, поэтому мы продолжим помогать Украине .Я также прошу Конгресс предоставить дополнительную помощь Израилю для борьбы с ХАМАС", — резюмировал глава американского государства.
Напомним, что ранее Байден заявил, что Россия провалилась в попытках стереть Украину с лица земли.
Также позже президент Украины Зеленский сказал, что Украина не готова отдать территории и людей — это безумие, предательство Бога и граждан, живущих в оккупации. Украина будет бороться дальше.
Заметим, что ранее Байден заявил, что "после войны Украина будет горда и сильна, если мы не отвлечемся от нее".
Добавим, что 11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.
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