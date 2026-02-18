Кому достанется Донетчина: о чем спорили переговорщики в Женеве — детали от NYT

NYT раскрыл детали тайных переговоров в Женеве: какая главная проблема

Реклама

Очередной раунд переговоров по прекращению войны в Украине завершился в среду без признаков существенного прогресса. Но за кулисами переговорщики пытаются найти компромисс относительно одного из самых больших препятствий на пути к мирному соглашению: контроля над подконтрольной Украине частью Донецкой области.

Об этом пишет The New York Times.

Россия требует от Украины передать контролируемые ею земли в Донецкой области как условие прекращения войны. Это полоса территории протяженностью около 80 километров и шириной 64 километра, которая включает десятки городов и сел и расположена между линией фронта и границей региона.

Реклама

Украина отказалась выводить войска в одностороннем порядке, заявив, что отказ от территории будет побуждать Россию к повторному нападению. Киев попросил гарантий безопасности, чтобы удержать Москву от нарушения любого прекращения огня.

По словам трех человек, знакомых с переговорами, которые согласились говорить только анонимно, во время переговоров последних недель официальные лица обсуждали идею создания демилитаризированной зоны, которую не контролировала бы ни одна из армий.

Это возрождает предложение, которое было включено в предыдущие мирные планы, в частности в 28-пунктный план, предложенный администрацией Трампа в ноябре.

Осенью диктатор Путин уклонился от ответа на вопрос создания демилитаризованной зоны на Донбассе. План из 28 пунктов предусматривал контроль над этой территорией под руководством России, но запрещал бы ей развертывать там военные силы. Путин заявил, что детали нужно обсудить.

Реклама

Советник президента России по внешней политике Юрий Ушаков позже был более положительным, заявив, что Россия может согласиться на создание такой зоны, если российской полиции или солдатам Росгвардии будет позволено ее патрулировать. Однако в Украине подчеркнули, что Росгвардия — это фактически то же, что и вооруженные силы РФ.

Зона свободной торговли

Чтобы обеим сторонам было легче принять эту идею, переговорщики обсудили также создание зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне.

В то же время, NYT отмечает, что инвестиционные возможности кажутся ограниченными на территории, которая оказалась бы между двумя армиями, даже при соблюдении прекращения огня. Большинство промышленных предприятий в этом районе находятся в руинах, работает только одна угольная шахта, и риск того, что конфликт может быть снова вспыхнуть, будет существовать годами.

Вывод войск

Еще один вопрос — это вывод войск с линии фронта. В декабре Зеленский предположил, что Украина не выведет войска из линии фронта, если Россия не уведет их на такое же расстояние.

Реклама

На состоявшихся в этом месяце переговорах в Абу-Даби украинцы обсуждали варианты частичного вывода российских войск с линии фронта, которые не обязательно будут симметричными, сообщили два из трех источников, знакомых с переговорами. Это сигнализировало бы о смягчении позиции Украины.

Спотыканием стал вопрос управления демилитаризованной зоной. Украина настаивала на развертывании международных миротворческих сил в регионе.

По словам двух из трех человек, знакомых с переговорами, переговорщики обсуждали формирование гражданской администрации для управления этим регионом после войны. По словам одного из лиц, среди них могут быть представители как России, так и Украины, но она отметила, что стороны еще далеки от согласия.

Последовательность шагов для достижения мира

Еще один вопрос, недавно вновь возникший — это последовательность различных шагов, включая принятие демилитаризованной зоны, формализацию гарантий безопасности, создание рамок для финансирования послевоенного восстановления и проведение выборов в Украине.

Реклама

На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина хочет заключить соглашение о гарантиях безопасности, прежде чем обязываться проводить выборы или заключать любое соглашение о выводе войск из Донбасса.

«Я бы очень хотел, чтобы мы сначала подписали гарантии безопасности, а потом другие документы», — сказал он. «По моему мнению, это было бы хорошим сигналом. Это даже не вопрос справедливости, а вопрос доверия. Больше доверия партнерам — если гарантии будут на первом месте, а потом все остальное».

Отметим, что Донецкая область была главным камнем преткновения и на переговорах в ОАЭ в январе.

Напомним, по информации издания Axios, переговоры в Женеве зашли в тупик.

Реклама

The Guardian отмечает, что второй день переговоров завершился всего через два часа, и это свидетельствует о мизерном прогрессе.