Кому из политиков украинцы доверяют больше всего: какой рейтинг у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украинцы рассказали, каким политикам доверяют больше всего в рамках свежего майского опроса Киевского международного института социологии. Так, самый большой рейтинг доверия у президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте КМИС.

В первой половине мая КМИС провел опрос относительно доверия 10 украинским политикам. Среди них Зеленский, Алексей Арестович, Юрий Бойко, Виталий Кличко, Петр Порошенко, Сергей Притула, Дмитрий Разумков, Юлия Тимошенко, Алексей Гончаренко и Евгений Мураев.

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Так, Зеленскому доверяют 74% опрошенных украинцев, а не доверяют — 22%.

Кроме президента, единственный деятель из списка, у которого положительный баланс доверия-недоверия — Притула. Ему доверяют 50% респондентов, не доверяют — 38%.

Достаточно высокие показатели доверия у Кличко: доверяют 43% украинцев, не доверяют — 47%.

Далее по показателям доверия идут:

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Гончаренко — 27% доверяют, 41% не доверяют, еще 25% опрошенных не знают, кто это.

Разумков — 27% доверяют, 32% не доверяют, 34% не знают, кто это.

Порошенко — 25% доверяют, 70% не доверяют.

Тимошенко — 14% доверяют, 80% не доверяют.

Арестович — 7% доверяют, 79% не доверяют.

Бойко — 7% доверяют, 72% не доверяют.

Мураев — 6% доверяют, 47% не доверяют, еще 43% не знают, кто это.

Всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» был проведен в течение 2-12 мая 2025 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных власти регионах Украины было опрошено 1010 респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, в марте опрос о доверии украинцев к известным деятелям провел Центр социальных и маркетинговых исследований Socis. По результатам, самое большое доверие имел посол Украины в Великобритании Валерий Залужный (62% опрошенных). А Зеленский оказался на второй строчке рейтинга с доверием 50,5% украинцев.

А по результатам мартовского опроса КМИС, на то время Зеленскому доверяли 69% украинцев.