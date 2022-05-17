"Кому-то нужно воевать с Россией": военный эксперт рассказал, почему Украина не станет полноценным членом НАТО

"Кому-то нужно воевать с Россией": военный эксперт рассказал, почему Украина не станет полноценным членом НАТО

После войны с Россией Украина может стать главным партнером НАТО, но не полноценным членом Альянса. Все потому, что кому-то нужно будет воевать с Россией.

На сегодняшний день НАТО не готово воевать с Россией.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

"Что касается нашего членства в НАТО, ну если в принципе Россия идет с геополитической арены, как это видят Соединенные Штаты в целях этой войны, то да, действительно у нас, возможно, появится перспектива членства в НАТО. Но тогда Альянс разделит с нами ответственность по контролю за невозрождением имперских амбиций Российской Федерации", – рассказал Жданов.

"А так вообще я сторонник этой идеи, что скорее всего мы будем главными и лучшими, и ближайшими – можете применить любой эпитет – партнерами НАТО. Но полноценными членами Альянса, на мой взгляд, мы вряд ли сможем стать по одной простой причине — что кому-то нужно будет воевать с Россией. Кому-то нужно будет стоять на страже российской милитарной машины и ее нераспространения на другие страны", — считает эксперт.

Он отметил, что сегодня Альянс в полном составе не готов воевать с Россией.

"При чем одна из главных причин – политическая. Потому что война автоматически становится мировой и втягивает в боевые действия все страны-участницы НАТО", – пояснил Жданов.

Напомним, как заявила глава посольства США Кристина Квин, Украина может вступить в Альянс без этапа Плана действий по членству.

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