"Концентрация войск недостаточна": Резников заверил, что наступление РФ с белорусской стороны имеет наименьший уровень риска

Украина внимательно следит за учениями, которые начались на территории Республики Беларусь.

Концентрация войск Российской Федерации на учениях в Беларуси недостаточна для наступления на Украину.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников во время брифинга в Припяти, где прошли совместные тактико-специальные учения подразделений МВД, сообщает "Укринформ".

"Наступление с белорусской стороны имеет наименьший уровень риска. Мы внимательно следим за учениями, которые начались на территории Республики Беларусь, изучаем и через данные разведки, и из открытых источников...Поэтому я уверенно вам говорю — на сегодня, концентрация российских войск для учений в Беларуси такова, что их недостаточно для проведения какой-то наступательной операции", — сказал Резников.

По его словам, Украина напрямую контактирует со стратегическими партнерами (США, Великобритания, другие страны НАТО) и фактаж по российским войскам в Беларуси сходится полностью.

Как сообщалось, США и европейские партнеры из НАТО передислоцируют свои войска на восточный фланг Альянса, чтобы послать сигнал российскому президенту Владимиру Путину о своей солидарности и готовности к решительному ответу. В частности, в Польше усиление своей границы приветствовали, назвали это жестом солидарности и четким сигналом для России.

США и страны-партнеры передислоцируют свои войска на восточный фланг НАТО | Новости мира

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