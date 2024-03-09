Конец эпохи: Эрдоган заявил, что выборы этого года станут последними в его карьере

Лидер Турции вот уже более двух десятилетий занимает пост президента страны. Однако, по его словам, это его последний срок.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мартовские местные выборы 2024 станут последними в его политической карьере.

Об этом пишет Reuters.

"Для меня это финал, согласно мандату, предоставленному законом, это мои последние выборы. Результатом, который получится, будет передача наследства моим братьям и сестрам, которые придут после меня", — заявил Эрдоган.

Отметим, что Эрдоган управлял страной более двух десятилетий. Победитель дюжины выборов от 2002 года он был переизбран на пятилетний срок во время горячих выборов в мае 2023 года.

Напомним, в пятницу, 8 марта 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию и встретился с ее лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время встречи речь шла о безопасности в Черном море, мирных инициативах, освобождении пленных и оборонном сотрудничестве.

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