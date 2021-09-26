Конец "эпохи Меркель": сегодня в Германии начинают выбирать нового канцлера

Германия на пороге исторических выборов.

26 сентября в Германии проходят парламентские выборы, после которых страна получит нового канцлера. 16 лет страной управляла Ангела Меркель, выросло целое поколение, которое не представляет себе Германии с другим канцлером.

Какие партии пройдут в следующий, 20-й, Бундестаг и у кого больше шансов стать канцлером — в материале ТСН.ua.

До сих пор 40% немцев, по последним опросам, то есть почти половина страны, понятия не имеют, за кого голосовать. Последние почти 16 лет у власти — неизменная Ангела Меркель. В условиях демократических и прозрачных выборов — здесь постоянно, раз за разом, отдавали руль ей. И до сих пор у Меркель как у политика в стране самые высокие рейтинги. Но ими невозможно поделиться с преемником, хотя она, конечно, пытается.

"Чтобы Германия оставалась стабильной, канцлером должен стать Армин Лашет", — сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Но Армину Лашету, хоть он и руководит крупнейшим немецким регионом, где проживает более 17 млн граждан, крайне не хватает харизмы. Ему не верят просто потому, что за него просит "мама", так здесь называют Меркель.

Лучшие шансы у главного соперника партии Меркель — они же партнеры по коалиции, социал-демократы. Олаф Шольц, которые возглавляет, — министр финансов, это важная и заметная в политике должность, его лучше знают. О чем надо помнить, говоря об этой партии украинцам, — социал-демократы очень скептически настроены относительно антироссийских санкций, зато очень поддерживают "Северный поток-2".

Анналена Бербок, кандидат от "зеленых", еще год назад выглядела серьезной конкурентки, но с тех пор по ряду скандалов, связанных в том числе с плагиатом, потеряла доверие. Шансы "зеленых" постаралась поднять юная шведская екоактивистка Грета Тунберг, она накануне появилась здесь на многолюдном митинге и призвала молодежь идти на участки, поддерживать борьбу с глобальным потеплением.

Для Украины это довольно тревожный период, по большому счету, кто бы ни пришел на место Меркель, он будет знать нас гораздо хуже и главное — не будет внешнеполитического опыта. Вероятнее всего, если голоса распределятся между основными кандидатами ровно - со следующей недели ждут напряженные переговоры о новой коалиции. Поэтому немецкого внимания Украине в ближайшее время ждать не приходится.

Новости мира: в Германии пройдут выборы в Бундестаг

Напомним: В январе в Германии избрали нового лидера крупнейшей немецкой партии ХДС, которую долгое время возглавляла Ангела Меркель. Ее преемник потенциально может стать канцлером. Выборы в стране состоятся сегодня, 26 сентября, после чего правительство возглавит новый канцлер. Меркель, которая занимает этот пост в течение 16 лет, заявила, что уходит из должности, и из политики. И не передумала.

и из политики. И не передумала. После ухода со своего поста Меркель будет получать ежемесячную пенсию в размере около 15 000 евро. Как и все бывшие главы немецкого правительства и президенты ФРГ, Меркель также вправе иметь свой офис и небольшой штат сотрудников, включая офис-менеджера, двух ассистентов, секретаря и шофера. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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