Конец эпохи Нетаньяху: в Израиле одобрили новое коалиционное правительство

Нетаньяху возглавлял израильское правительство в течение рекордных 12 лет.

В ночь на понедельник, 14 июня, истек срок пребывания Беньямина Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля. Накануне Кнессет одобрил новое коалиционное правительство во главе с Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Заметим, что Нетаньяху возглавлял израильское правительство в течение рекордных 12 лет. Сейчас же на должность заступил глава партии "Ха-Иамин ха-Хадаш" Нафтали Беннет. За это проголосовали 60 из 120 депутатов. Еще 59 были против, а один воздержался.

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Новая коалиция "Блок изменений" состоит преимущественно из левых, левоцентристских и арабских партий, а представителей политсилы Нетаньяху "Ликуд" в ней нет.

Во время присяги тринадцатый премьер страны заявил, что его правительство "будет работать ради всех людей".

"Здесь нет никакого разъединения. Никому не причиняется вред. Смена власти происходит в условиях демократии, — подчеркнул он. — Мы сделаем все возможное, чтобы никто не должен был испытывать страх. Мы здесь во имя добра и для работы. (...) мы не враги, и мы единый народ".

Беннет пообещал, в частности, бороться против ядерной программы Ирана и предотвращать ракетные обстрелы израильских граждан со стороны Сектора Газа. Он поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку во время войны в Газе.

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Церемония передачи власти запланирована на 14 июня. Ожидается, что через два года по правилам ротации Беннета заменит лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

В мае премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провалил переговоры с депутатами других партий по формированию коалиционного правительства и вернул мандат президенту Реувену Ривлину. В этом он обвинил основателя партии "Ха-Иамин ха-Хадаш" Нафтали Беннета, который отказался вступить с экс-премьером в коалицию.

Заметим, что политический кризис в Израиле начался в 2019 году. С тех пор парламентские выборы в стране проводились четыре раза, но каждый раз Кнессет принимал решение о самороспуске.

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