"Конец проекта под названием "Россия": журналист описал, как из-за войны Путин хоронит собственное государство

Президент РФ Владимир Путин просто хоронит исторический проект под названием "Россия", ведь просчитался, когда решил, что легко сможет захватить Украину, слушая ложь своего окружения.

Об этом российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал "24 каналу".

По словам журналиста, близкое окружение главы Кремля постоянно ему врало о ситуации в Украине и уровне патриотизма народа. Вначале война готовилась совсем в другом формате и накануне полномасштабного вторжения Путин оказался в "туманном пространстве".

"Он действительно думал, что это может быть какая-то полицейская операция по покорению какого-то непокорного и неразумного народа", – отметил Яковенко.

Он добавил, что об этом свидетельствует недостаточно большое для захвата территорий количество российских военных, вторгшихся в Украину на девяти направлениях.

Журналист заверил, что президент России все время жил в иллюзиях, одна из которых касается настроя украинцев.

"Здесь на самом деле надо сказать красное спасибо Медведчуку, что он присвоил сотни миллионов долларов и за них постоянно врал Путину о том, что в Украине большинство украинцев хотят, чтобы Путин присоединил Украину к России", – отметил оппозиционер.

Он продолжил, что хозяин Кремля охотно верил в эту ложь и грезил тем, что украинская армия не способна сопротивляться.

"Человек просто не понимал, что украинская армия 8 лет воевала и за это время многому научилась", — отметил Яковенко.

Кроме того, Путин не учел, что к перевооружению ВСУ активно подключались и страны НАТО. Поэтому, по мнению журналиста, на сегодняшний день украинская армия – "точно наиболее боеспособная армия в Европе, если не в мире".

По словам Яковенко, российский диктатор к тому же был убежден, что Запад не представляет никакой угрозы для него.

"Он привык, что все можно купить, со всеми можно договориться, а с тем, с кем не договоришься, то можно запугать (…). Выяснилось, что Запад все-таки состоит не только из Герхарда Шредера и Сильвио Берлускони, но и из других людей", – сказал оппозиционер.

Яковенко также подчеркнул, что перед началом полномасштабного вторжения Путин не знал всей правды и о собственной стране. В частности, президент РФ действительно считал свою армию второй в мире. Однако уже во время войны у главы Кремля открылись глаза.

"В первый же месяц была уничтожена практически вся профессиональная российская армия", — отметил журналист.

В то же время он добавил, что российским властям несложно будет мобилизовать и миллион людей.

"Сложнее другое – где взять необходимое количество офицеров для того, чтобы все эти люди не оказались просто стадом беззащитных животных, которых пригнали на бойню? Это все Путин не видел, не понимал", – объяснил Яковенко.

Он считает, что соратники Путина приносили ему в тоненьких красных папках с тайными бумажками обычную ложь.

"Результат – это конец того же исторического проекта под названием "Россия", который Путин пытался защищать и приумножать. Он его на наших глазах просто хоронит", – убежден журналист.

Напомним, недавно директор американского ЦРУ Уильям Бернс рассказал, что Путин обсуждал полномасштабное вторжение в Украину с 3-4 лицами из своего ближайшего окружения. Это и стало одной из его главных ошибок, ведь это был круг советников, в котором президент РФ ценил лояльность, а не компетентность.

Заметим, что во время своего обращения к ФСБ РФ 28 февраля Путин едва ли не впервые допустил раскол внутри государства. Он приказал спецслужбе выявлять и прекращать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть и ослабить российское общество.

Допуская вероятный развал РФ, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк успокоил Запад и описал, что будет со страной, если ее не будет контролировать Путин.

Недовольство русских элит: Путин тайно готовил вторжение в Украину

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