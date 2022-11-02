Конец Путина близок: Арестович рассказал о 8 разных армиях в России

Арестович не исключает, что эти армии вскоре могут начать воевать или перейти на сторону Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал политические амбиции основателя ЧВК "Вагнер", российского олигарха Евгения Прихожина, которого в СМИ называют едва ли не главным заговорщиком в РФ.

Об этом Арестович сказал в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

Он обратил внимание, что Пригожин похвалил Зеленского: "Это по рангу позволено только первым лицам. Давать положительные оценки Верховному главнокомандующему страны, с которой воюет РФ".

"У меня возникает вопрос: а сколько сейчас у РФ армий. Вооруженные силы, армия Кадырова, Росгвардия, армия Пригожина. Многие армии уже есть, много субъектов начинает проявляться. В итоге будет много разных стран", – говорит советник ОП.

По его мнению, скоро Россия станет настоящей федерацией.

"У каждого будет своя армия, свой политический субъект. Мы уже не можем говорить "российская власть", а "российские власти". Мы не можем говорить о единых вооруженных силах РФ, а о большом количестве армий. Россия примерно воюет восемью армиями. У каждой есть политическое крыло. Вскоре появится медийное обеспечение. РФ стремительно начинает расползаться как мокрая бумага. Дефрагментация Россия началась", — отметил Арестович.

Советник ОП задумывается, кем Украина будет воевать весной, сколько армий внутри самой России будут воевать между собой, и не перейдет ли какая-нибудь из них на сторону Киева.

По словам Арестовича, это признак того, что конец Путина близок. В РФ продолжается активная борьба за возможность быть у власти в будущем.