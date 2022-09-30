"Конечно, Украине, а не России": Кулеба ответил, кому на сегодняшний день более выгодна позиция Китая

Сегодняшняя позиция Китая более выгодна Украине, а не России. Хотя Украина и хотела бы получать от Китая больше.

Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что сегодняшняя позиция Китая, который не спешит помогать России, более выгодна Украине.

Об этом министр рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Кому выгоднее нынешняя позиция Китая? Конечно, Украине, а не России. Россия хотела бы получать гораздо большее участие. Хотели бы мы получать от Китая больше? Конечно, хотели бы. Но, реально взвешивая ситуацию, мы понимаем, что нынешняя позиция – это позиция, с которой мы можем работать", – сказал Кулеба.

Он отметил, что такая же ситуация у Украины была и с Ираном, "пока они нам предательски не ударили в спину и не поставили России дроны".

Дипломат также предположил, какими будут последствия в случае поддержки Китаем агрессии РФ против Украины.

"Если Китай где-то поддержит российскую агрессию против Украины в любой форме, это будет иметь разрушительный эффект для наших двусторонних отношений, которые этого не заслужили, потому что 30 лет у нас были хорошие, конструктивные, дружеские отношения, и мы слышали всегда друг друга", – объяснил глава МИД.

Напомним, накануне в Госдепартаменте США сообщили, что пока не видят никаких признаков того, что Китай готовится помочь России продолжать войну против Украины или обходить введенные против РФ санкции.

Отметим, 28 сентября на заседании Совбеза ООН представитель Китая призвал использовать все дипломатические средства для прекращения каких-либо боевых действий на территории Украины и содействовать мирным переговорам.

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