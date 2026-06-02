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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Конец блокировки: новое правительство Венгрии готово поддержать старт переговоров о вступлении Украины в ЕС

Новое венгерское правительство во главе с Петером Мадяром частно дало понять о готовности снять свое вето, что позволит Украине и Молдове уже 15 июня официально начать первый этап переговоров о вступлении в ЕС.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Петер Мадяр

премьер-министр Венгрии Петер Мадяр / © Associated Press

Официальные переговоры по членству Украины и Молдовы в Европейском Союзе могут стартовать уже в ближайшие дни.

О том, что новое правительство Венгрии сигнализировало о готовности отказаться от своей давней оппозиции по поводу украинской заявки, сообщает Politico.

Изменение позиции Будапешта и разблокирование процесса

При бывшем премьер-министре Викторе Орбане Будапешт жестко выступал против вступления Украины, однако новое руководство страны частно выразило готовность снять свое вето. Это стало возможным после состоявшейся в понедельник встречи украинских и венгерских экспертов, посвященной вопросам прав венгерского меньшинства, проживающего в Украине.

Украинская сторона предоставила гарантии решения большинства проблем, изложенных в оригинальном 11-пунктовом плане Орбана. По словам одного из дипломатов, хотя не все требования могут быть выполнены немедленно, согласие Будапешта не зависит от принятия нового законодательства в Украине. В то же время один из венгерских чиновников на условиях анонимности отметил, что переговоры еще продолжаются и окончательное соглашение пока не достигнуто.

Когда ожидается официальный старт переговоров

Открытие первого переговорного кластера является формальным шагом на пути к членству, предусматривающим следующие ключевые этапы:

  • Ожидается, что до конца этой недели послы ЕС окончательно согласуют свою позицию по открытию первого кластера после того, как Киев представит планы внутренних реформ и решения меньшинств.

  • Официальное открытие первого переговорного кластера для Киева и Кишинева намечено на межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня.

  • Поскольку Украина и Молдова подали заявки одновременно, движение Молдовы в ЕС было заблокировано и может продвигаться только синхронно с украинским.

Процесс открытия кластеров требует единодушного одобрения всех 27 стран-членов Европейского Союза, и любое государство имеет право заблокировать процесс на любом этапе. По данным источников, переговоры по членству Украины ускорились после того, как новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр посетил Брюссель для обсуждения разблокировки 16,4 миллиарда евро замороженных средств ЕС для своей страны.

Напомним, премьер-министр Венгрии Петер Мадяр выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как стороны согласуют вопросы прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

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Дата публикации
Количество просмотров
125
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