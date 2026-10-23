Конец дешевым посылкам из-за границы и "теневым" продажам: Зеленский подписал законы

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об отмене налоговых льгот для международных посылок стоимостью до 150 евро и о новой отчетности для цифровых платформ. Эти решения являются ключевыми требованиями МВФ и Евросоюза для предоставления финансовой помощи Украине.

Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте Верховной Рады карточки трех законопроектов — № 15111-д, № 16051-1 и № 15460 — с подписью президента.

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Документы предусматривают отмену налоговых льгот для международных отправлений стоимостью до 150 евро, а также введение автоматического обмена информацией с налоговой службой о доходах пользователей цифровых платформ.

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Принятие этих законов определено одним из структурных маяков новой программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда. Соответствующие обязательства Украина должна была выполнить еще до конца марта 2026 года.

В то же время, отмена НДС-льготы на международные посылки и введение автоматического обмена данными о доходах на цифровых платформах является одним из условий для получения Украиной первого транша в рамках кредитной помощи ЕС Ukraine Support Loan.

НДС на международные посылки до 150 евро

Предусмотренные законами изменения касаются Налогового и Таможенного кодексов Украины и регулируют налогообложение товаров, которые граждане покупают через маркетплейсы и получают из-за границы.

НДС на онлайн-покупки стоимостью до 150 евро будут начислять и платить электронные платформы. Размер налога — 20% от стоимости товара.

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В то же время, международные посылки некоммерческого характера стоимостью до 45 евро по-прежнему не будут облагаться НДС.

По оценкам авторов законопроекта, введение налога на международные онлайн-покупки может обеспечивать государственному бюджету около 10 млрд грн дополнительных поступлений ежегодно. Средства планируют отправлять в специальный фонд госбюджета и использовать на нужды Вооруженных сил Украины.

Отчетность цифровых платформ

Отдельные положения законов касаются создания системы обмена налоговой информацией в соответствии с европейскими нормами. Онлайн-платформы будут обязаны передавать налоговой службе информацию о доходах своих пользователей.

Нововведения будут распространяться на операции, осуществляемые через электронные сервисы, в том числе продажи товаров и предоставление различных услуг.

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Также документ определяет механизм и правила, согласно которым цифровые платформы должны отчитываться перед налоговой службой о доходах пользователей.

Напомним, 15 октября Верховная Рада приняла законопроект №16051-1, которым отменила льготу по уплате НДС на зарубежные покупки стоимостью до 150 евро. Теперь НДС будет начисляться на товары любой цены, приобретенные на иностранных маркетплейсах, а платить налог для заказов до 150 евро будут сами онлайн-платформы. Ожидается, что изменения вступят в силу не раньше июля 2027 года.

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