Конец эпохи Лаврова?: как правая рука Путина сделала его слабым и потеряла место в окружении "фюрера"

Сергей Лавров и Владимир Путин. / © Associated Press

Отсутствие российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на последнем заседании Совета безопасности РФ повлекло за собой настоящий информационный взрыв в Москве. Примечательно, что во время этого события "фюрер" Владимир Путин поручил своим чиновникам начать разработку предложений по возможному испытанию ядерного оружия.

Об этом говорится в материале Sky News.

Издание отмечает, что это был ответственный момент – не такой, который мог бы пропустить надежный помощник. Впрочем, Сергей Лавров отсутствовал заметно — единственный постоянный член Совета, которого не было. По данным российской газеты "Коммерсант", его отсутствие было "скоординированным".

"Уже одного этого эпизода было бы достаточно, чтобы вызвать удивление. Но учитывая выбор младшего чиновника для руководства делегацией РФ на предстоящем саммите G20 (роль, которую Лавров выполнял в последние годы), возникают вопросы, а именно: не был ли главный дипломат Москвы отстранен от игры?", - говорится в статье.

Отмечается, что этот вопрос стал настолько громким, что заставило Кремль его оспорить. Впрочем, это совсем не подавило спекуляции о том, что Лавров утратил благосклонность диктатора Путина.

Слухи о расколе усиливаются с тех пор, как президент США Дональд Трамп отменил саммит с Путиным, который был запланирован в Будапеште. Случилось это после телефонного разговора между Лавровым и американским государственным секретарем Марком Рубио. По данным издания Financial Times, именно бескомпромиссная позиция Лаврова побудила Белый дом заморозить саммит.

"Разговоры, которые я имел с дипломатическими источниками здесь в то время, показали, что Лавров либо упустил момент, либо отклонился от сценария. То ли случайно, то ли намеренно его дипломатия (или ее отсутствие) сорвала саммит и, похоже, помешала сближению США и России", - пишет автор Sky News.

По всей вероятности, это разозлило Путина, который стремится взаимодействовать с Вашингтоном не только в отношении Украины, но и по другим вопросам - как контроль над ядерными вооружениями.

Возможно, пишет издание, что еще важнее это сделало российского президента слабым – неспособным контролировать своего министра иностранных дел. А Путин не из тех людей, которые любят, когда его подставляют.

Sky News отмечает, что если Лаврова действительно устранили, это станет очень важным моментом. Ведь 75-летний политик являлся лицом российской дипломатии более двух десятилетий и фактически правой рукой Путина на протяжении большей части правления кремлевского лидера.

Известный своим резким стилем и едкими высказываниями, министр также был громким сторонником вторжения России в Украину. Кроме того, в августе на саммит Путина и Трампа на Аляске он прибыл в свитере, украшенном инициалами CCCP. Это было очевидное послание миру: Украина все еще принадлежит Москве.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что глава российского МИДа Сергей Лавров "попал в немилость" к диктатору РФ Владимиру Путину. Он присутствовал на заседании Совета безопасности РФ 5 ноября, несмотря на то, что является его постоянным членом. Кроме того, министр потерял статус главы российской делегации на саммите G20, который состоится в Йоханнесбурге 20-24 ноября.

В Кремле отреагировали на слухи о том, что Путин поругался с одним из самых высоких чиновников. Спикер "фюрера" Дмитрий Песков заявил, что такие предположения медиа "не соответствуют действительности" и "не имеют ничего правдивого".