Конец эпохи Путина, Трампа и Нетаньяху: как смена лидеров может спасти мир от кризиса

Войны, экономический кризис и политический хаос в мире заставляют многих чувствовать полную безнадежность. Однако международные аналитики убеждены — надежда есть. Спасением от глобального кошмара может стать падение трех ключевых лидеров, которые годами расшатывают планету.

Об этом пишет международный обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл.

Опрос Центра Пью, который был проведен в 2025 году в 25 странах подтвердил, что большинство людей видит самые большие мировые угрозы в США, России и Китае. Однако геополитика значительно сложнее: для турок главный враг — Израиль, для греков — Турция, а в Канаде большинство населения считает Штаты одновременно и ключевой угрозой, и важнейшим союзником.

Общество массово разочаровано в демократии и политиках

Западное общество массово разочаровано в демократии и политиках. Показатели доверия лидеров бьют антирекорды: британский премьер Кир Стармер имеет лишь 27% одобрения от Statista, канцлер Германии Фридрих Мерц — 19%, а президент Франции Эммануэль Макрон — 18%.

Рейтинг Дональда Трампа держится на уровне 38%, тогда как его оппонент, канадский премьер Марк Карни, имеет 54%. В России традиционно высокие рейтинги Владимира Путина существенно упали, данные о Си Цзиньпине из-за жесткой цензуры в Китае проверить невозможно, и только Индия стала исключением, где население искренне поддерживает Нарендру Моди.

Вместо апатии избиратели все чаще выбирают радикальные силы, готовые ломать систему. Это касается как левых вроде «Недовольной Франции», так и ультраправых популистов, среди которых «Альтернатива для Германии», «Reform UK» и республиканцы из движения МАԌА.

Впрочем, по наблюдениям обозревателя The Guardian, эти силы транслируют только агрессию, не предлагая реальных решений. Остановить эту волну пессимизма способны только кардинальные смены руководства в трех эпицентрах мировых кризисов: отстранение от власти Путина, Биньямина Нетаньяху и Трампа может в корне изменить глобальные настроения и вернуть миру надежду.

Власть Путина ослабевает

По мнению Тисдалла, с начала полномасштабного вторжения России в Украину президентство Путина сейчас уязвимо как никогда. Затяжная война, которую Кремль планировал завершить быстро, уже превысила продолжительность Второй мировой войны для СССР и стоила России по меньшей мере 350 тысяч погибших военных. Санкции и колоссальные расходы истощают российскую экономику, провоцируя рост цен и налогов, которые власти пытаются замаскировать блокировкой интернета и цензурой.

«Война наносит России непомерные экономические расходы, что усугубляется западными санкциями. Цены и налоги растут, тогда как официальные ограничения Интернета пытаются подавить критику. Это также неизбежное национальное унижение. Украина не только выживает, используя инновационные технологии беспилотников, но и не просто держится на поле боя. Стыдно, но ежегодный парад Победы на Красной площади был сокращен по масштабам из-за опасений воздушного нападения», — отметил международный обозреватель.

На фоне слухов о конфликтах между властными кланами и силовиками Путин почти не появляется на публике из-за боязни покушения или переворота. Даже если эти данные являются частью информационной борьбы, его недавнее заявление о вероятном завершении войны свидетельствует о серьезном давлении внутри самой России.

Нетаньяху находится в затруднительном положении

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху также потенциально находится в затруднительном положении, отмечает обозреватель The Guardian. Он считает, что Нетаньяху, который дольше всех занимает должность, столкнется с избирательным противостоянием, поскольку оппозиционные партии объединяют усилия, чтобы свергнуть его правящую коалицию ультраправых.

Обозреватель отмечает, что общенациональное голосование, запланированное на октябрь, превратится в фактический референдум о доверии Нетаньяху. Избиратели обвиняют премьера в неспособности предотвратить трагедию 7 октября 2023 года, отказе от независимого расследования и провале обещания ликвидировать ХАМАС в Газе, где его действия квалифицируют как военные преступления. К этому добавляются упреки в подрыве демократии и давние коррупционные дела.

Ситуацию для действующего главы правительства катастрофически ухудшили последние решения: развязанная совместно с Трампом война против Ирана, неспособность остановить ядерную программу Тегерана, закрытие Ормузского пролива и оккупация Ливана. Этот затяжной конфликт настроил израильтян против Нетаньяху, из-за чего он имеет минимальные шансы сохранить власть после выборов.

Самый большой враг Тампа — он сам

Обозреватель The Guardian отмечает, что Трамп остается главным врагом для самого себя. Игнорируя финансовые трудности американцев с низким уровнем дохода, которые усилились из-за его провальной политики в отношении Ирана, он фактически предает собственный электорат.

Его жесткий внешний курс — торговые конфликты, игнорирование экологических проблем, давление на союзников по НАТО и заигрывание с диктаторами — лишь углубляет пессимизм в западном обществе.

Однако судьбу американских выборов всегда решает состояние экономики. Поскольку действия Трампа ухудшают ситуацию, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей и Сенатом на ноябрьских промежуточных выборах. Успех демократов существенно ограничит влияние Трампа и может запустить процесс его импичмента.

Что будет после правления Путина, Трампа и Нетаньяху

Отстранение от власти Путина, Нетаньяху и Трампа способно в корне изменить глобальную атмосферу, считает Саймон Тисдалл. Даже если после Путина в Кремле сохранится репрессивная система, его преемник, скорее всего, попытается остановить изнурительную войну ради спасения самой России.

В Израиле отставка Нетаньяху не снимет вопросов безопасности, однако устранение ультраправых от власти позволит уменьшить давление на палестинские территории.

«Изолированный Израиль, репутация которого разрушена, давно нуждается в национальном рассмотрении вопроса о том, какой именно страной он стремится быть. И Нетаньяху, как и Путин, давно нуждается в расплате с международным уголовным судом», — отмечает журналист.

Для Трампа поражение на промежуточных выборах будет означать конституционное устранение или потерю политического влияния.

«Одно можно сказать наверняка: конец правления Трампа, полного ошибок, помог бы очистить мир. Освобожденные от него и двух его ядовитых соратников, деморализованные, удушливые народы Запада смогли бы снова дышать. Надежда и уверенность восстановились бы», — отметил обозреватель.

Ранее журналист Виталий Портников в эфире Эспрессо заявил, чторезультаты деятельности Дональда Трампа фактически способствуют интересам Путина и Си Цзиньпина. По его мнению, о симпатиях части движения MAGA к России и Китаю свидетельствует блокирование трамповскими республиканцами помощи Украине и Тайваню в Конгрессе во времена Байдена.

