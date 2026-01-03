Конец гражданской модели: Портников объяснил, почему Буданов возглавил ОП

Портников раскрыл истинную причину назначения Буданова

Назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента свидетельствует об окончательной перестройке Украины на военные рельсы и подготовке к затяжному противостоянию, завершение которого не просматривается в обозримой перспективе.

Такое мнение высказал политический обозреватель и публицист Виталий Портников в новом видео на своем YouTube канале.

По его словам, украинское государство перестраивается именно на военные рельсы и начинает жить не по правилам гражданского государства, а по логике крепости, которая находится в войне.

«Назначение Буданова может изменить самую сущность деятельности Офиса президента, но совсем не обязательно создать нового фаворита Владимира Зеленского. Тем более что за шесть лет пребывания у власти люди, тяготеющие к единоличному правлению, как правило, учатся работать без каких-либо фаворитов», — рассуждает журналист.

По его мнению, сам факт того, что бывший глава Главного управления разведки будет возглавлять Офис президента позволяет предположить, что сам офис может больше походить на ставку Верховного главнокомандующего, чем на институт, который занимается парламентскими и президентскими функциями.

Будут ли трения между Будановым и руководством ВСУ

Портников отметил, что Буданов — человек, много лет работавший непосредственно в системе Сил обороны, поэтому будет считать себя гораздо более компетентным в военных вопросах, чем в вопросах текущего функционирования украинского государства.

«И здесь, конечно, возникает новый, довольно важный вопрос: как будет происходить взаимодействие именно руководства Вооруженных Сил Украины с Офисом президента и не возникнут ли во время этого взаимодействия такие же вызовы и трения, которые происходили во времена, когда Андрей Ермак пытался помогать Владимиру Зеленскому напрямую управлять и украинским Парламентом, и украинским правительством, и другими институциями… Но это уже также зависит от готовности самого Буданова сотрудничать с руководством ВСУ или же настаивать на собственной компетентности в решении наиболее принципиальных вопросов функционирования Вооруженных Сил Украины», — отмечает журналист.

Портников уточняет, что завершение войны не просматривается с точки зрения реального развития как политических, так и военных процессов в современном мире.

«Хотя нигде правды деть, компетентный военный во главе Офиса в стране, война, для которой стала обыденностью и не имеет перспективы к завершению, возможно, неплохой выбор именно с точки зрения институциональной зрелости такого государства», — рассуждает аналитик.

Он отмечает, что назначение Буданова — хороший ответ Москве, который также перестраивает свою страну как военную крепость.

Действительно ли назначением Буданова Зеленский пытался убрать с дорогу одного из перспективных участников президентской гонки

По словам Портникова, реальной возможности выборов президента не просматривается, так как в обозримой перспективе не просматривается реальных возможностей завершения войны. А когда такие возможности появятся, фаворитами президентских выборов могут быть совсем другие люди.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил главой своего Офиса руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Политолог Олег Саакян предположил, что теперь Буданов фактически возглавит переговорную группу Украины.