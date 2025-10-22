Конец иллюзиям: почему встреча Трампа и Путина в Будапеште никогда не состоится

Трамп и Путин / © ТСН

Вероятность громко анонсированного второго саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште стремительно уменьшается. Подготовительные переговоры, включая разговор Рубио и Лаврова, провалились из-за непреодолимых разногласий. В Белом доме уже официально заявили, что встреча «в ближайшее время не планируется».

Своими мыслями на этот счет поделился политический аналитик, публицист Виталий Портников.

Как стало известно, причиной срыва стали диаметрально противоположные взгляды на саму основу мира. Вашингтон и Москва имеют разные представления о том, что считать началом прекращения огня.

Позиция Трампа заключается в «остановке там, где стоят войска», то есть немедленное перемирие по нынешней линии фронта, а уже потом переговоры. Кремль практически отверг эту идею. Москва требует «всеобъемлющего мира», что на практике означает сначала политические уступки от Киева («выполнение целей СВО») и лишь затем возможно прекращение боевых действий.

«Трамп не может позволить себе фиаско»: что говорит Портников

Портников объяснил, что идея саммита базировалась на убеждении Трампа, что он сможет «просто договориться» с Путиным.

«Возможно Трамп действительно говорил с Путиным об определенных территориальных уступках со стороны Украины. А может, после встречи с Зеленским он осознал, что украинские войска не отступят», — отмечает аналитик.

По словам Портникова, Трамп не может позволить себе еще одного внешнеполитического фиаско, подобного провалу в Анкоридже.

«Что ему делать с выходом из встречи без результата? Для Путина это плюс, а для Трампа никакой не плюс», — считает эксперт.

Виталий Портников отмечает, что заявления Трампа (как о саммите в Будапеште или трехсторонней встрече) часто не имеют ничего общего с реальностью и являются частью его тактики.

«Он хочет заставить Россию согласиться на прекращение огня. А потом вынудить Украину принять российские условия. Вот и вся стратегия. Ничего сложного. Просто Россия пока не соглашается на прекращение огня. И Трамп не понимает, что делать дальше», — объясняет аналитик.

Со своей стороны Путин играет в свою игру. Ему не нужен мир на условиях Трампа, но ему нужно «держать Трампа в равновесном состоянии».

«Путину нужно, чтобы не было новых санкций и дополнительного оружия для Украины. Это позволяет удобно вести войну еще годами. Если для этого нужно льстить Трампу, позвонить ему, пообещать новую встречу — Путин это сделает», — считает Портников.

Усилит ли Трамп давление на Россию

По мнению аналитика, даже если Путин отвергнет инициативы, Трамп не пойдет на реальное усиление давления ни оружием, ни санкциями.

«Главная идея Трампа — он не хочет платить за эту войну. И от этой позиции он не отступит», — говорит Портников.

Кроме того, Трамп боится выглядеть слабым, если жесткие действия (например, поставки «Томагавков» или новые санкции) не дадут мгновенного результата и не заставят Путина сесть за стол переговоров.

Напомним, Белый дом подтвердил, что Джональд Трамп больше не планирует встречаться с Владимиром Путиным в Венгрии. Президент США не встретится с российским диктатором в ближайшем будущем после того, как телефонный разговор между переговорщиками по подготовке к мирным переговорам сорвался.