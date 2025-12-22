Конец войны еще не близок: президент Румынии скептически оценил мирные усилия США

Никушор Дан / © Associated Press

Реклама

Президент Румынии Никушор Дан считает, что завершение российско-украинской войны в ближайшей перспективе маловероятно, несмотря на активные дипломатические инициативы Белого дома.

Об этом он заявил в интервью Politico.

По словам румынского лидера, он настроен скорее пессимистично, чем оптимистично, относительно шансов на скорейшее достижение мира.

Реклама

"Я более пессимистично, чем оптимистично настроен в краткосрочной перспективе. Путин, кажется, не стремится к миру. Он считает, что мир через два-три месяца будет для него выгоднее, чем мир сейчас", - сказал Дан.

Президент Румынии пояснил, что Москва, по его мнению, готова продолжать боевые действия, поскольку рассчитывает на дальнейший, пусть и ограниченный прогресс на фронте.

В то же время, Дан выразил надежду, что России не удастся полностью захватить Донбасс. При этом он подчеркнул, что не намерен давить на украинское руководство по вопросам возможных переговоров.

"Любой мир, в котором агрессор получает вознаграждение в каком-то смысле, не хорош для Европы и будущей безопасности мира. Но решение о мире лежит только на украинских плечах", - отметил он.

Реклама

Румынский президент подчеркнул, что именно Украина несет наибольшие потери в войне, поэтому международные партнеры не имеют права осуждать какое-либо решение, которое примет украинская сторона, в частности, президент Владимир Зеленский.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб считает, что переговорщики близки к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной больше, чем когда-либо раньше.