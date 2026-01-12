- Дата публикации
Конец войны не приближается: почему переговоры Запада не заставили Россию остановиться
Несмотря на активизацию дипломатических контактов с участием Украины, США и европейских стран, конец войны России против Украины остается далеким.
Частые встречи на высоком уровне по достижению мира в Украине и даже отдельные обмены сигналами между Вашингтоном и Москвой не изменили ключевую реальность: прекращения огня нет. Кремль не демонстрирует желания завершать войну.
Об этом пишет директор Центра восточноевропейских и международных исследований Гвендолин Сассе в статье для The Guardian.
«Коалиция желающих»: многие участники — мало результатов
Во время недавних переговоров в Париже удалось объединить 35 стран так называемой коалиции желающих, главной целью которой стала наработка гарантий безопасности для Украины в случае предстоящего прекращения огня. Важным сигналом стало участие США вместе с европейскими лидерами. Впрочем, как отмечает Сассе, реальные итоги встречи остаются размытыми.
«Фактического прекращения огня или начала мирных переговоров до сих пор не произошло», — отмечает она.
Более того, пока в Париже говорили о безопасности, Россия продолжала и даже усиливала ракетные и дроновые атаки по Украине, в частности по энергетической инфраструктуре. Это, по словам эксперта, является сознательной стратегией давления на гражданское население, особенно в зимний период.
Декларация без гарантий
Итоговую Парижскую декларацию автор называет скорее «декларацией намерений», а не четким планом действий. В документе говорится о:
возможное участие коалиции в механизме мониторинга прекращения огня под руководством США;
дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины;
создание многонациональных сил под европейским руководством;
обязательство помогать Украине в случае нарушения перемирия Россией.
Войска в Украине: обещания с условиями
Великобритания и Франция подтвердили готовность разместить свои войска в Украине после введения режима прекращения огня — как сдерживающий механизм. В то же время остается открытым вопрос: что именно будет считаться нарушением перемирия и каким будет ответ Западу?
Новым сигналом стало заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, впервые допустившего возможное участие немецких военных. Однако с оговорками: размещение возможно только в странах, граничащих с Украиной, и только после одобрения Бундестага.
Без США гарантии не работают
Ключевым элементом реальных гарантий безопасности для Украины, подчеркивает Сассе, триада: европейские войска, мощная украинская армия и активное участие США. Но последний пункт вызывает больше сомнений.
«Опыт нынешней администрации Дональда Трампа не дает оснований быть уверенными в долгосрочной приверженности таким договоренностям», — отмечает эксперт.
Путин ждет и не торопится
Главная проблема, остающаяся неизменной на протяжении всего 2025 года, — отсутствие политической воли Кремля к реальным переговорам.
«Путин убежден, что время играет на его стороне», — пишет Сассе.
Кроме этого, российского президента подбадривают прямые контакты с Трампом и его прагматично-транзакционный подход.
Мир без правил?
Термин «коалиция желающих», по мнению автора, удачен лишь частично. Он напоминает об иракской кампании США, но в то же время четко сигнализирует о новой эпохе международных отношений — ситуативных союзах вне традиционных институций и международного права.
«То, закончится ли война в Украине и как именно она закончится, станет определяющим для этого нового мирового порядка», — заключает Гвендолин Сассе.
Ранее речь шла о том, каких целей полномасштабной войны Россия уже не достигнет. Так, у государства-агрессора уже нет шансов:
стать третьим полюсом мира;
вернуть полный полицейский контроль над постсоветским пространством;
остановить деславянизацию России.
«Путин продолжает войну от беспомощности. Он не хочет сказать самому себе: он проиграл все, на что он ставил», — отметил журналист, народный депутат и экссоветник главы МВД Вадим Денисенко.